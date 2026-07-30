Campeonato Argentino de Pelota: Gualeguay recibirá a los mejores exponentes del Trinquete del país

La ciudad de Gualeguay se prepara para albergar uno de los acontecimientos deportivos más trascendentes del calendario anual con la realización del 82° Campeonato Argentino de Pelota Paleta – Primera Categoría Trinquete. Las instalaciones del Club Pelota Gualeguay y su tradicional trinquete del Bidasoa congregarán desde este viernes a los exponentes más destacados de la disciplina a nivel nacional.

La actividad competitiva se pondrá en marcha este viernes a partir de las 10 y se extenderá durante toda la jornada para definir los primeros cruces y acumulaciones de puntos entre las 12 delegaciones participantes. El desarrollo del torneo contará con la presencia de figuras consagradas y jóvenes promesas del deporte.

En el marco de la competencia, la organización programó la ceremonia de inauguración oficial para las 20. El programa prevé el ingreso de las delegaciones junto a sus abanderados y la recepción de autoridades provinciales y locales, encabezadas por la intendenta municipal Dora Bogdan, el presidente de la Confederación Argentina de Pelota, Pablo Lambardi, el presidente de la Federación Entrerriana de Pelota, José Gastaldo, la Comisión Directiva del Club Pelota Gualeguay liderada por su presidente Nicolás Carbone, e integrantes de la Escuelita de Pelota de la institución. Posteriormente, se entonarán el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos con la interpretación del Coro Juan Sebastián, cerrando con las palabras de bienvenida de los dirigentes antes de retomar los encuentros.

El certamen reunirá a deportistas, dirigentes, árbitros nacionales y un juez local provenientes de diversos puntos del país. Las 12 federaciones y provincias representadas competirán con los siguientes planteles: por Buenos Aires, Camilo Ibarra, Jesús Balta y Lautaro Ercilla; por Chubut, Héctor Ariel Basualdo, Lautaro Nicolás Torres y Diego Martín Painenau; por Córdoba, Alejandro Ruiz, Jesús Ceballos y Simón Cano Paetz; por Entre Ríos, Federico Fernández, Juan Firpo y Lorenzo Cardozo; por La Pampa, Santiago Germán Dias, Francisco Rivero y Omar Ángel Heib; por Mendoza, Juan Cuevas, Tomás Molteno y Alexis Corso; por la Federación Metropolitana (Capital Federal), Facundo Andreasen, Santiago Andreasen y Kevin Agustín Cano; por Neuquén, Sascha Nicolás Vidal, Tomás Martín Pestoni y Gastón Leandro Mutti; por Río Negro, Valentino De Angelis, Giuliano Martínez Palmes y Fausto Raimondo Carballo; por San Luis, Andrés Villegas, Nicolás Berruezo y Alfredo Villegas; por Santa Fe, Bernardo Algarbe, Guillermo Osorio y Darío Cedrez; y por Tucumán, Jonathan Miranda y Jorge Eduardo Pinto.

Fuente: El Debate Pregón.