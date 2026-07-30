Fútbol: Carlos González estará en el inicio del Clausura de la Liga de Paraná Campaña

Carlos González estará en el comienzo del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) contará con la presencia del seguiense Carlos González en el inicio de la competición. El entrerriano hace tiempo forma parte de distintos cuerpos técnicos que encabeza Gustavo Alfaro y fue parte del seleccionado de Paraguay que disputó el reciente Mundial 2026 y llegó a 16avos de final.

La presencia del ayudante de campo tiene que ver con que la segunda competición del año se denominará “Roberto Rodolfo y Osvaldo Abuelo González”, este último fue el papá de Carlos y dejó una huella imborrable en la comunidad futbolera de Seguí y de Paraná Campaña.

Así, la LFPC abrirá la segunda parte de la temporada con un homenaje a su historia y con la presencia de uno de los representantes entrerrianos que alcanzó el máximo escenario del fútbol internacional.

Es de recordar que el Torneo Apertura tuvo como flamante campeón a Viale FBC, que en la final derrotó a Unión Agrarios Cerrito y volvió a dar la vuelta olímpica en una de las competiciones más importantes de todo el territorio provincial.