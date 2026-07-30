Independiente Rivadavia venció a Huracán y celebró su primera victoria

Independiente Rivadavia de Mendoza superó a Huracán por 2 a 1 en el estadio Bautista Gargantini, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Alex Arce y José Florentín, a los 22 y 45 minutos del primer tiempo, respectivamente, anotaron para el cuadro cuyano. Oscar Cortés descontó a los 2 del complemento para el Globo, que sufrió la expulsión de Leandro Lescano en el final.

Luego de unos primeros minutos en los que se midieron, el elenco local comenzó a generar peligro y avisó Matías Fernández con un tiro cruzado que desvió Hernán Galíndez.

La Lepra se ilusionó con una pelota parada y el tanto de Fabrizio Sartori que generó el primer grito, pero fue anulado por una posición adelantada previa. En la siguiente también se le invalidó otro gol a Sartori por un fuera de juego.

Aunque de tanto buscarlo el conjunto cuyano tuvo su premio: a los 22 minutos Alex Arce entró en el área y conectó un centro con una espectacular tijera en el aire.

Antes del descanso los mendocinos ampliaron su diferencia con otra conversión de alta factura ya que el propio Arce le metió un pase quirúrgico al propio Fernández quien cedió a José Florentín que desde afuera del área y con un zurdazo certero dejó sin chances a Galíndez.

En el amanecer del complemento el Globo reaccionó y Oscar Cortés consiguió el descuento con un golazo luego de ponerla a colocar en el ángulo superior derecho del arco defendido por Nicolás Bolcato, señala Infobae.

En el final el partido fue muy abierto ya que Huracán buscó el empate y dejó espacios que Independiente Rivadavia intentó aprovechar para liquidar el pleito. El Globo tuvo el empate, pero el agónico gol de Jordy Caicedo por posición adelantada.

En el final el partido fue muy abierto ya que Huracán buscó el empate y dejó espacios que Independiente Rivadavia intentó aprovechar para liquidar el pleito. El Globo tuvo el empate, pero el agónico gol de Jordy Caicedo por posición adelantada.

En la próxima fecha ambos equipos jugarán este lunes. Independiente Rivadavia visitará a Sarmiento de Junín desde las 16.45, mientras que Huracán recibirá a Atlético Tucumán, a partir de las 21.15.