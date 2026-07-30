Patronato oficializó el esquema de venta de entradas para recibir a Quilmes en el Grella

El Rojinegro puso en venta las localidades para el partido del sábado ante el Cervecero.

El Club Atlético Patronato dio a conocer este jueves el esquema para la venta y precio de las entradas para el partido que disputará este sábado, a partir de las 15.30, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella frente a Quilmes, en el marco de la 23° fecha del campeonato de la Primera Nacional. El árbitro será Lucas Comesaña.

Tal como sucedió en los últimos partidos, la dirigencia confirmó que los socios habilitados podrán ingresar presentando la cuota del mes de julio al día. Paralelamente, para aquellos simpatizantes que deban adquirir localidades o requieran la compra general, se dispuso la habilitación inmediata de la plataforma digital a través de su aplicación oficial, optimizando los tiempos de gestión previa.

Como complemento a la operatoria online, el esquema contempla la atención presencial en las boleterías del estadio Grella, la cual se iniciará el mismo día del partido a partir de las 12.

Este encuentro será clave para las aspiraciones de Patronato y Marcelo Candia, ya que el equipo entrerriano no gana desde hace ocho partidos en la Zona B y está penúltimo –en zona de descenso al Torneo Federal A, con 22 puntos. El Cervecero, por su parte, suma 24 unidades y lucha por escalar en la tabla en una campaña signada por la irregularidad.