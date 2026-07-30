Torneo Clausura: Vélez le dio otro golpe a Talleres en el estreno de Sampaoli en Córdoba

El Fortín lo dio vuelta por 3 a 1 en el estadio Mario Kempes y le propinó la segunda caída a la T.

Vélez Sarsfield sorprendió a Talleres de Córdoba y le ganó 3-1 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue el primer partido de Jorge Sampaoli al frente de la T en condición de local y la segunda derrota del Matador en la misma cantidad de presentaciones.

En un encuentro de trámite intenso en los primeros minutos, la T fue más que el Fortín y se arrimó al área rival. Antes de que se cumpla la media hora Timoteo Chamorro asistió a Ronaldo Martínez, quien abrió el marcador.

Sin embargo, Vélez encontró el empate en su única llegada. Antes de irse al descanso, un centro desde la izquierda de Elías Gómez fue conectado de cabeza por Rodrigo Aliendro.

En el complemento se vio otro juego de Vélez, entonado por el empate parcial. Talleres se quedó y el conjunto visitante se aproximó.

A falta de 11 minutos, el Fortín dio vuelta el marcador con un tiro de esquina ejecutado por el entrerriano Lucas Robertone y Thiago Silvero le ganó a Federico Fattori para firmar el segundo.

En el cierre Vélez liquidó el encuentro con una contra letal en la que Thiago Aguirre llegó al fondo y asistió a Diego Valdes que de primera mandó la pelota adentro del arco, da cuenta Infobae.

Con este triunfo Vélez lidera la Zona A con 6 puntos y Talleres se ubica penúltimo, sin unidades.

En la próxima fecha los dos conjuntos jugarán este lunes a las 19. Talleres visitará a Platense y Vélez recibirá a Independiente.