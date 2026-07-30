Tras la tragedia en San Juan, cambió de sede y horario el sorteo del “Desafío de las Estrellas”

El paranaense Mariano Werner será uno de los protagonistas de la cita en Villicum.

Por el accidente aéreo del pasado miércoles, la ACTC decidió cambiar el lugar del sorteo del Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, válido por la novena fecha de la temporada 2026. El evento se realizará el próximo viernes desde las 19 en el autódromo Villicum y no en el estadio Aldo Cantoni, como estaba previsto originalmente. Si bien al principio se anunció su cancelación, finalmente se trasladó de escenario.

El sorteo en cuestión será clave para la competencia, ya que ordenará la grilla de largada. Se mostrará por la señal de TV (Deportv), por la plataforma MotorPlay y por el Canal de YouTube de la ACTC. La carrera contará, además, con características especiales: habrá recarga de combustible y tendrá 66 vueltas o 120 minutos de duración.

El primer comunicado enviado por la ACTC

Debido al acontecimiento ocurrido en la provincia de San Juan, de público conocimiento, la Asociación Corredores Turismo Carretera informa que en virtud del duelo decretado por la provincia todos los eventos previos a la competencia, inclusive el sorteo que debía realizarse el viernes por la noche en el polideportivo ‘Aldo Cantoni’, quedan suspendidos.

Desde la institución acompañamos el difícil momento que atraviesan los familiares de los fallecidos y le hacemos llegar nuestras condolencias a toda la comunidad sanjuanina.