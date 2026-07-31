Básquet: Argentino de Junín hizo oficial el fichaje de Joaquín Fernández

El paranaense Joaquín Fernández fue oficializado como jugador de Argentino de Junín para la Liga Nacional de Básquet.

“Bienvenido a Las Morochas, Joaquín”, con esta frase Argentino de Junín hizo oficial la contratación del paranaense Joaquín Fernández, quien tras su paso por Colón de Santa Fe en la Liga Argentina se transformó en nuevo jugador de Argentino con miras a la próxima temporada de la Liga Nacional.

Fernández, ex Estudiantes y Echagüe de Paraná, llega para sumarse al equipo dirigido por Adrián Capelli, con el desafío de afrontar una nueva temporada en la máxima divisional del baloncesto de nuestro país.

El entrerriano viene de una gran temporada con Colón, donde promedió 12,4 puntos; 4,1 rebotes y 3,8 asistencias en 31 partidos con 54% en dobles y 33% en libres, consigna Paraná Deportes.