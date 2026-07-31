Básquet: presentarán este sábado en Villaguay la Liga Provincial Masculina de Mayores

En Villaguay se presentará este sábado la Liga Provincial Masculina de Mayores, que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) y reúne en esta nueva edición a 27 clubes de la provincia.

La actividad se desarrollará desde las 11 en el Centro de Convenciones Papa Francisco, donde se dará el salto inicial a una nueva temporada del torneo provincial. La competencia se pondrá en marcha el viernes 7 de agosto.

El evento contará con la participación de dos jugadores referentes de cada club, vistiendo la indumentaria oficial de juego, ya que se realizarán las fotografías institucionales y la producción audiovisual que formarán parte del lanzamiento oficial del certamen.

Además del acto protocolar, la presentación contará con transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram de la Federación de Básquet de Entre Ríos, con entrevistas a jugadores, entrenadores y diferentes protagonistas que compartirán sus expectativas de cara al inicio del certamen.

El evento será encabezado por las autoridades de la Federación de Básquet de Entre Ríos, quienes brindarán la bienvenida oficial a una nueva edición de la Liga Provincial Masculina de Mayores, un torneo que año tras año continúa fortalecido en su estructura y relevancia, y que además reafirma el compromiso permanente de las instituciones con el desarrollo de la disciplina.