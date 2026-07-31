Boca se impuso por penales en Chile y avanzó en la Sudamericana

Boca no jugó bien, pero en los penales logró avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca sufrió, pero en los penales logró vencer 4-3 a O’Higgins, en Rancagua, para superar el repechaje de la Copa Sudamericana, encuentro donde el dueño de casa se impuso por 1-0 para forzar la tanda desde los 12 pasos en el Estadio El Teniente.

En un encuentro sin mayores emociones, el elenco Celeste encontró el gol del triunfo en los pies de Francisco González y forzó una definición repleta de emociones donde Lautaro Blanco marcó el remate decisivo para meter al Xeneize en octavos de final, donde se verá las caras con Recoleta.

(AMPLIAREMOS)