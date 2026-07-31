Fútbol: el entrerriano Senesi se sumó a Tottenham tras el Mundial 2026

Luego de participar en el Mundial 2026 con la selección argentina de fútbol y de pasar unos días en su Concordia natal, el defensor Marcos Senesi finalmente se sumó a Tottenham de Inglaterra. El entrerriano había firmado un precontrato para unirse en calidad de jugador libre al concluir su vínculo con Bournemouth.

Con dos partidos en la Copa del Mundo y un regreso más que emocionante a su ciudad natal, finalmente el zaguero central se unió a los Spurs para ponerse a las órdenes del entrenador Roberto Di Zerbi, que buscará alejar al equipo de Londres de la lucha por la permanencia y devolverle a la contienda por ingresar a copas internacionales.

Esta es la tercera experiencia en el fútbol europeo para el marcador central producto de las divisiones inferiores de San Lorenzo, al primero jugar en Feyenoord y en 2022 pasar a Bournemouth, que abonó 15 millones de euros por sus servicios.

Su paso por los Cherries contó de 128 encuentros con seis goles y 10 asistencias en el proceso, consolidándose en la Premier League y ganándose un lugar en la Albiceleste, lo cual le permitió ser parte de su primera Copa del Mundo.