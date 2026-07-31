Fútbol: Patronato definió la lista de convocados para recibir a Quilmes

El Rojinegro entrenó este viernes en el Grella, a la espera del partido con el Cervecero.

Patronato recibirá este sábado a Quilmes con importantes bajas y novedades en su lista de convocados. Este viernes, el club de calle Grella dio a conocer los jugadores citados por el director técnico Marcelo Candia para el compromiso válido por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El equipo paranaense, que la semana pasada cayó en zona de descenso directo y quedó penúltimo en su grupo, no podrá contar con Luciano Pacco (rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), Brandon Cortés (desgarro en el isquiotibial derecho) y Tomás Attis (dolencia en el gemelo externo de la pierna izquierda) para el partido con el Cervecero.

Los citados para enfrentar al conjunto quilmeño son los arqueros Alan Sosa y Franco Rivasseau; los defensores Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Facundo Díaz, Nahuel Genez, Facundo Heredia, Fernando Moreyra y Fernando Evangelista.

También la integran los mediocampistas Juan Barinaga, Federico Bravo (regresa de una suspensión), Alejo Miró, Valentín Pereyra, Augusto Picco, Gonzalo Salega y Valentín Villarreal. Además de los delanteros Diego Armando Díaz, Renzo Reynaga, Hernán Rivero y Franco Soldano.

Patronato (22 puntos) recibirá a Quilmes (24) este sábado desde las 15.30 con arbitraje de Lucas Comesaña en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.