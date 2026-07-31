La FEH dio el primer paso con el traslado del nuevo sintético internacional a Paraná

La Federación Entrerriana de Hockey completó con éxito la primera etapa para la instalación de la superficie sintética de nivel internacional en Paraná. Este viernes ya arribaron a la capital entrerriana los rollos adquiridos y fueron guardados en un galón del Parque Industrial. Se trata de un lugar elegido para cumplir con rigurosas exigencias técnicas para garantizar su conservación previo a la colocación final.

De acuerdo a lo informado, el material fue transportado desde Córdoba —donde permanecía bajo techo— mediante unidades de gran porte de la empresa Enersa, en gestiones efectuadas por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, utilizando grúas de alta capacidad en el punto de origen. Tras ingresar a las dependencias provinciales, la carga se completó hacia el depósito en tandas de cuatro unidades por viaje con vehículos de menor porte, procediéndose al acopio en altura sobre pallets de protección para evitar el contacto con la humedad del suelo.

Desde la FEH destacaron la relevancia de este paso, que consolidará el crecimiento del deporte y posicionará a la ciudad como sede de competencias nacionales e internacionales. Asimismo, confirmaron que el recinto cuenta con monitoreo permanente por cámaras y seguridad industrial.

Para la próxima semana se prevé el arribo de un segundo camión con el remanente de insumos y materiales complementarios, completando el equipamiento técnico para el inicio de las obras en campo.

Fuente: Prensa FEH