La Liga Paranaense tiene la preselección para la Copa País 2026.

El DT del seleccionado Mayo de la LPF, Jorge Escobue, entregó una lista de preseleccionados para la Copa País.

El cuerpo técnico de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) dio a conocer la nómina de futbolistas preseleccionados que comenzarán a trabajar de cara a la Copa País 2026, competencia organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través del Consejo Federal del Fútbol Argentino.

El representativo liguista integrará la Región Litoral Sur, donde enfrentará en la primera ronda a la Liga Paivense de Fútbol. La serie comenzará el 12 de agosto en Laguna Paiva, mientras que el encuentro de vuelta se disputará el 19 de agosto en Paraná, donde se definirá el clasificado a la siguiente instancia.

Es de recordar que la preselección estará bajo la conducción del director técnico Jorge Escobue y su cuerpo técnico, quienes iniciarán el proceso de preparación con vistas al debut del seleccionado en el certamen.

La lista de convocados