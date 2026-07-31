Murió Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano y mundial

El ex futbolista y leyenda del fútbol italiano Franco Baresi falleció a los 66 años. El Milan, club en el que fue un emblema, lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje.

“El AC Milan lamenta el fallecimiento de Franco Baresi, una auténtica leyenda del club. Su ejemplo y la profundidad de su carácter permanecerán para siempre al igual que su camiseta con el número 6 como una parte integral y fundamental del ADN y la trayectoria de la institución”, señaló la entidad italiana.

“Las condolencias que el AC Milan transmite a toda la familia de Franco Baresi son compartidas por todos los aficionados ‘rossoneri’ en este momento difícil”, completa el texto.

Hace un año, en agosto de 2025, durante un chequeo rutinario, a Baresi le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado quirúrgicamente, pero de lo que nunca se recuperó. Su última aparición pública en San Siro fue como portador de la antorcha en la ceremonia de inauguración del Milan Cortina, junto al histórico capitán del Inter, Giuseppe Bergomi.

La carrera de Baresi

Baresi nació el 8 de mayo de 1960 en la ciudad de Lombardía, al norte de Italia, ingresó en las categorías inferiores de Milan en 1974, debutó con el primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses y en esa institución obtuvo 18 títulos, seis Serie A (1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96); tres Champions League (1988-89, 1989-90, 1993-94) y tres Supercopas de Europa (1989, 1990, 1994).

El icónico defensor central está considerado como uno de los mejores de la historia del fútbol y desarrolló toda su carrera profesional en el AC Milan, donde se consolidó como un símbolo, emblema y leyenda del club italiano.

Incluso cuando el Milan descendió en 1980, debido a un escándalo de apuestas que involucró a algunos dirigentes y futbolistas, decidió seguirlo a la Serie B, aunque no le faltaron ofertas. Esa lealtad inquebrantable se puso a prueba de nuevo cuando descendieron otra vez en 1982.

En Milan disputó 714 partidos oficiales y compartió equipo con figuras como los holandeses Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard, mientras que tuvo como entrenadores a los también legendarios Arrigo Sacchi y Fabio Capello.

Con la selección de Italia, integró el plantel que se consagró campeón del mundo en España 1982, pero su mayor protagonismo llegó en los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994. En ese último mundial protagonizó una de las historias más recordadas de su carrera: volvió a jugar apenas 25 días después de una operación de menisco y disputó los 120 minutos de la final contra Brasil, en la que Italia cayó por penales.