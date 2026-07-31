Primera Nacional: Patronato, con novedades en la enfermería para recibir a Quilmes

El Rojinegro tuvo importantes altas y bajas previo al partido del sábado con el Cervecero.

Patronato tuvo importantes novedades en su enfermería antes de recibir a Quilmes, por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. En ese sentido, Marcelo Candia recibió varias noticias en la antesala del compromiso de este sábado a las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Hay altas y bajas respecto del compromiso con Midland, cuando el equipo entrerriano cayó por la mínima y quedó en zona de descenso al Torneo Federal A. Las notas positivas son las recuperaciones de Nahuel Genez y Juan Salas, quienes quedaron a disposición del director técnico, recuperados de sendas lesiones.

También estará nuevamente disponible el mediocampista central Federico Bravo, debido a que cumplió su fecha de suspensión en el último compromiso.

En cuanto a las bajas, el chileno Brandon Cortés se recupera de un desgarro en el isquiotibial derecho y continúa trabajando aparte. En tanto que Luciano Pacco sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará entre seis y ocho meses sin poder jugar.

Por otra parte, el club informó que el delantero Tomás Attis será sometido a una resonancia magnética por molestias en el gemelo de la pierna izquierda y su presencia en la lista de convocados está en duda.

Patronato recibirá a Quilmes este sábado desde las 15.30 en el estadio Presbítero Grella y con el arbitraje de Lucas Comesaña, por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.