"Primero está el fútbol", advirtió la Conmebol en medio del conflicto entre FIFA y UEFA

La Conmebol emitió un comunicado oficial este viernes en el que detalló no haber tomado una decisión en la crisis del fútbol mundial por el proyecto FIFA Forward Enterprise, que enfrenta a la FIFA con un boicot impulsado por la UEFA.

El mensaje expedido por la federación sudamericana afirma que desde la entidad actuarán “con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración”, habiendo solicitado información adicional a la FIFA antes de tomar una decisión.

Con intenciones de destronar a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que han ido creciendo en los últimos meses, la UEFA comenzó a organizar un boicot en las últimas horas, al que ya se sumaron la Concacaf norteamericana y la AFC de Asia.

Un día después de confirmarse un intento de boicot organizado por el fútbol europeo, que incluso aseguró bajarse de los próximos torneos FIFA y ya contó con la congregación de las federaciones mencionadas, la Conmebol aseguró estar al tanto del tema, aún sin tener una decisión tomada.

Ratificando una postura en la que “primero está el fútbol”, el ente sudamericano entiende que el desarrollo del fútbol requiere “decisiones de carácter comercial”, como lo es el controversial proyecto de la fundación de FIFA Forward Enterprise, aunque también aseguró que las decisiones deber “estar al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia”.

Así, la confederación sudamericana tomó conocimiento de la propuesta y realizó una reunión de Consejo con el propósito de “analizar y evaluar” la idea, para poder tomarla con la responsabilidad y el rigor que el tema merece.

Luego de la reunión, y tras algunas consultas con las asociaciones nacionales que la conforman, la Conmebol decidió pedir información adicional y aclaraciones puntuales sobre conceptos relativos “al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto”, además de haber un llamado “a la unidad de toda la familia del fútbol”.

El proyecto FFE fue lanzado por Infantino en un video publicado el miércoles 29 de julio, en el que afirma que su principal objetivo es explotar el valor comercial del fútbol y, entre otras ventajas, aumentar en un 150% el dinero otorgado a cada federación, aunque desde ciertos sectores se le bajó el pulgar a la idea, que debe ser sometida a votación, consigna NA.

Gianni Infantino, que ya ganó críticas duras al implementar las pausas de rehidratación obligatorias durante el Mundial, una excusa para entrecortar los partidos con publicidades y, además, hacerlos más amenos para el público estadounidense, se encuentra viviendo horas difíciles en el cargo que ocupa desde 2016, con rumores de una posible renuncia y la certeza de que tendrá elecciones el año próximo, con el jeque del PSG Nasser Al-Khelaifi como un candidato a quedar en el poder.