Werner y la estrategia para la carrera especial: “Tendremos que ser lo más precisos posible”

Mariano Werner se alista para lo que será la carrera especial del TC en El Villicum de San Juan.

El “Desafío de las Estrellas” del Turismo Carretera llegará con una competencia de 66 vueltas en El Villicum de San Juan, recarga de combustible y grilla por sorteo. En este marco, varios protagonistas que estarán en la prueba fueron explicando cómo afrontarán el evento, qué estrategia utilizarán y a qué hay que estar atentos.

A su turno, el paranaense Mariano Werner explicó por dónde analiza que irá la estrategia: “La realidad es que hoy nos va a obligar a entrar el combustible, va a haber una ventana y tendremos que ingresar para echar y ser lo más precisos posible”.

Y añadió: “Antes podíamos jugar más; si bien entiendo que la categoría va por ese camino del box cerrado para que no haya inconvenientes como en algún momento ocurrió, que no se supo si algunos habían entrado o no, la realidad es que debería haber un auto de seguridad virtual para poder ver si ha ocurrido, así vamos todos por la misma”, dijo en charla con Campeones.

Una parada en boxes para ser la estrategia que adoptaran todos: “Las mamaderas tienen más o menos 45 litros cada una, es 90 litros y siempre algo en el tanque queda, son 105 litros. Va a ser importante también trabajar la carburación”.