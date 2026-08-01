Apremiado por la posición, Patronato enfrentará a Quilmes

Federico Bravo (centro) vuelve a la convocatoria y sería de la partida ante Quilmes.

Este sábado a partir de las 15.30 el estadio Presbítero Bartolomé Grella recibirá un nuevo partido correspondiente a la Primera Nacional. En el marco de la Zona B, Patronato recibirá a Quilmes en un cotejo que contará con el arbitraje de Lucas Comesaña, acompañado por los jueces asistentes Ramón Ortiz y Hernán Vallejos. El cuarto árbitro será Leandro Billanueva.

El Patrón viene de perder 1-0 ante Ferrocarril Midland en su visita al estadio Ciudad de Libertad y acumula ya ocho partidos sin ganar: cinco empates y tres victorias. Su último triunfo data del 17 de mayo de 2026, ocasión en la que venció a Chacarita por 2-0 jugando como local. Pasaron junio y julio sin victorias para el Rojinegro.

Para este partido además sufrió una nueva baja, ya que se confirmó la grave lesión de Luciano Pacco, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Su baja se suma a las de Brandon Cortés y Tomás Attis, que no serán de la partida frente al Cervecero por un desgarro en el isquiotibial derecho y una dolencia en el gemelo externo de la pierna izquierda, respectivamente.

En contrapartida, Marcelo Candia recuperará a Federico Bravo, que cumplió con la suspensión y podrá estar entre los elegidos por el técnico. No se esperan grandes sorpresas dentro del elenco titular, más allá del cambio obligado de la salida de Pacco y el posible ingreso de Bravo en su lugar.

De no mediar nada extraño, la formación iría con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Alejo Miró, Federico Bravo, Augusto Picco, Valentín Pereyra; Diego Díaz y Renzo Reynaga.

En el banco esperarían por su chance Franco Rivasseau, Facundo Díaz, Nahuel Genez, Facundo Heredia, Juan Barinaga, Gonzalo Salega, Valentín Villarrreal, Hernán Rivero y Franco Soldano.

El rival

En frente habrá un equipo que no está mucho mejor. Quilmes llega en la 14ª posición con 24 puntos, apenas dos más de los que suma el Patrón hasta el momento. Viene de dos derrotas consecutivas con el mismo marcador: cayó 1-0 ante Midland y Colegiales (la última como local).

El Cervecero llega a Paraná justo después del cambio de técnico: entresemana se produjo la salida de Leandro Gracián de la conducción técnica de la institución y su lugar fue ocupado por Emanuel Trípodi, actual responsable del plantel.

El nuevo técnico se estrenará en Paraná y lo hará con los siguientes convocados:

-Arqueros: Gonzalo Marinelli y Esteban Glellel.

-Defensores: Agustín Bindella, Thomas Ortega, Joaquín Novillo, Ariel Kippes, Lucas Romeo, Santino Rodríguez, Martín Vallejos y Agustín Ortega.

-Mediocampistas: Juan Yangali, Agustín Bolívar, Nicolás Colazo, Axel Batista, Ulises Vera, Gonzalo Vega y Ramiro Martínez.

-Delanteros: Aaron Spetale, Agustín Lavezzi, Jano Coronel y Pio Bonacci.