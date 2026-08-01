Borgert terminó último en la clasificación del TC Pista

Este sábado se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente a la novena fecha del TC Pista. En el autódromo San Juan Villicum se desarrollaros los entrenamientos y posteriormente la clasificación correspondientes a la categoría telonera del Turismo Carretera.

En la primera práctica de la jornada destacó Bautista Damiani. Con su Chevrolet Camaro registró un tiempo de un minuto, 42 segundos y 717 milésimas luego de darle 11 vueltas al circuito. De cerca lo siguieron Luciano Cotignola y Gabriel Gandulia, a 26 y 254 milésimas, respectivamente. En este ensayo, el ramirense Manuel Borgert terminó 14°, a un segundo y 98 milésimas del mejor.

En el segundo ensayo el que sobresalió fue Luciano Cotignola, que luego de diez vueltas marcó un tiempo de un minuto, 42 segundos y 716 milésimas. El segundo fue Bernasconi y en el tercer lugar quedó Damiani, a 56 y 71 milésimas, respectivamente. Fue notable la mejoría de Borgert en este parcial, ya que quedó cuarto, a 266 milésimas.

Sin embargo, en la clasificación no pudo girar rápido el ramirense, que por este motivo terminó último y lejos de los tiempos de sus rivales. El poleman fue Bautista Damiani con un tiempo de un minuto, 43 segundos y 445 milésimas, pero debido a un recargo de seis décimas por el cambio de motor, deberá partir desde más atrás en su serie.

El líder de la primera batería clasificatoria será Felipe Bernasconi, que había terminado como escolta; mientras que Gabriel Gandulia será quien comande la segunda batería. Las series comenzarán a las 8.05 y definirán el ordenamiento para la final, que iniciará a las 11.25 y consagrará al mejor luego de 20 vueltas o 40 minutos, lo que ocurra primero.

Clasificación | TC Pista | Fecha 9 (en San Juan)

1°) Felipe Bernasconi (Toyota): 1’43”454/1000.

2°) Gabriel Gandulia (Ford): a 32/1000.

3°) Juan Gallo (Ford): a 81/1000.

4°) Faustino Cifre (Ford): a 283/1000.

5°) Ian Reutemann (Dodge): a 290/1000.

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18°) Manuel Borgert (Ford): a 14”958/1000.