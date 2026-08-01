Con cinco partidos comienza la tercera fecha de la Liga Profesional

El "Bicho" es uno de los cuatro equipos que ganó sus dos partidos en el torneo.

A partir de las 15.30 de este sábado se pondrá en marcha la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Lo hará con encuentros correspondientes a ambas zonas y la presentación de uno de los cuatro equipos que ganó sus dos partidos hasta el momento.

15.30: Gimnasia (Mendoza) - Unión (Zona A)

En el estadio Víctor Legrotaglie, Gimnasia de Mendoza recibirá a Unión de Santa Fe en uno de los dos encuentros que abrirán la fecha. El partido válido por la Zona A contará con el arbitraje de Juan Loustau y la labor en el VAR de Germán Delfino. La transmisión televisiva de este partido estará a cargo de ESPN premium.

El Lobo mendocino inició el torneo con victoria ante Central Córdoba, pero entresemana perdió frente a San Lorenzo en condición de visitante, por lo que tiene tres puntos: necesita sumar para cumplir con el objetivo de evitar el descenso. En sus filas, el conjunto mendocino cuenta con la presencia del concordiense Germán Guiffrey, convocado para este encuentro.

El Tatengue, por su parte, comenzó con empate 2-2 ante Platense y tuvo descanso entresemana ya que el fixture lo enfrentaba con Lanús, equipo que debía disputar su partido por 16avos de final de la Copa Sudamericana. Con más descanso, Leonardo Madelón pudo preparar al equipo que cuenta con los entrerrianos Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez. Además están los ex Patronato Cristian Tarragona y Matías Mansilla.

15.30: Estudiantes (Río Cuarto) - Banfield (Zona B)

También a las 15.30 habrá actividad en Río Cuarto. Por la Zona B, Estudiantes recibirá a Banfield en el estadio Antonio Candini. El duelo tendrá a Jorge Baliño como árbitro, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza. La transmisión de este encuentro será por la pantalla de TNT Sports.

Estudiantes viene de perder ante Argentinos Juniors por 3-0, pero había ganado en su estreno: debe sumar y mucho para evitar el descenso, ya que es el último en las dos tablas, la anual y la de los promedios. Para este partido Rubén Forestello contará con varios ex Patronato: Raúl Lozano, Sergio Ojeda y Facundo Cobos están entre los citados.

El Taladro, por su parte, viene de ganarle a Sarmiento por 3-2, con lo que sumó sus primeros puntos del campeonato. Para este partido, Pedro Troglio citó al gualeguaychuense Juan Luis Alfaro, que estará a disposición para ser parte del encuentro.

18: Belgrano - Argentinos Juniors (Zona B)

En el estadio Julio César Villagra, el Gigante de Alberdi, se encontrarán Belgrano y Argentinos Juniors. El cotejo comenzará a las 18 y se jugará en el marco de la Zona B, con el arbitraje de Andrés Gariano y el trabajo en el VAR de Silvio Trucco. La transmisión será de TNT Sports.

El Pirata, último campeón, debutó con victoria ante Rosario Central y luego tuvo descanso ya que debía jugar con Tigre, que tenía su encuentro pendiente por Copa Sudamericana. Con tres puntos, se presume que los de Ricardo Zielinski serán animadores del campeonato. El entrerriano Leonardo Morales está entre los citados para este partido.

El Bicho, por su parte, es uno de los cuatro equipos que ganó sus dos partidos (3-2 a Sarmiento y 3-0 a Estudiantes de Río Cuarto). Con puntaje ideal, intentará mantener la senda en Córdoba. Entre los citados del conjunto de La Paternal aparece el ex Patronato Francisco Álvarez.

18: Estudiantes (La Plata) - Defensa y Justicia (Zona A)

También a partir de las 18, pero en el estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata recibirá a Defensa y Justicia. El encuentro por la Zona A tendrá el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet. Este partido podrá verse a través de la pantalla de ESPN premium.

El León debutó con una sorpresiva derrota ante Independiente como local y no jugó por la segunda fecha debido a que su rival, Boca, debía jugar por Copa Sudamericana. Sin puntos, está en la parte baja de la tabla de posiciones. Entre los convocados por Alexander Medina aparece el larroquense Gastón Benedetti.

El Halcón, por su lado, viene de ganarle a Riestra por 2-1 y suma cuatro unidades tras su debut con un empate. Está tercero en la tabla, pero una victoria le permitiría quedar en el primer sitio. El plantel conducido por Julio Vaccari no cuenta con futbolistas entrerrianos.

20.30: Racing - Tigre (Zona B)

El cierre de la jornada estará a cargo de la Zona B, con el partido entre Racing y Tigre que dará comienzo a las 20.30 en el estadio Presidente Perón. La transmisión de este partido será de TNT Sports y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. En el VAR dirá presente José Carreras.

La Academia comenzó el torneo con victoria y en su último partido empató 0-0 con Rosario Central. Con cuatro puntos, los dirigidos por Juan Vojvoda apuntan a dar el salto en esta jornada. Entre sus convocados, la Academia no cuenta con presencias entrerrianas.

En frente estará el Matador, que jugó entresemana por Copa Sudamericana y logró clasificarse a los octavos de final. En el torneo debutó con derrota frente a Estudiantes de Río Cuarto, por lo que buscará la recuperación en Avellaneda. Entre los dirigidos por Diego Dabove están el ramirense Jabes Saralegui y los ex Patronato Martín Garay, Sebastián Medina e Ignacio Russo.