De Benedictis y Lambiris, las referencias del entrenamiento del TC

Lambiris fue el más rápido de los entrenamientos: en la carrera iniciará 51°.

Este sábado se desarrollaron los dos entrenamientos correspondientes a la novena fecha del Turismo Carretera. En el autódromo San Juan Villicum, los pilotos se ponen a punto rumbo a la disputa de la final, que ya tiene la grilla definida: será una carrera especial debido a que competirán por 66 vueltas y con la obligación de pasar por boxes para la carga de combustible.

En el primero de los dos ensayos el que se destacó más fue Juan De Benedictis, que marcó un tiempo de un minuto, 41 segundos y 329 milésimas. Lo siguieron Luis Di Palma y Mauricio Lambiris a 127 y 222 milésimas, respectivamente.

El uruguayense Nicolás Bonelli quedó quinto a 417 milésimas y el paranaense Mariano Werner marcó un registro que lo dejó 42°, dos segundos y 34 milésimas más lento que De Benedictis.

En la segunda práctica de la jornada fue Lambiris quien comandó los registros con un tiempo de un minuto, 41 segundos y 322 milésimas, el mejor de la jornada. Lo siguió Emiliano Spataro a 136 milésimas y el tercero fue Valentín Aguirre, a 152 milésimas.

El uruguayense Bonelli volvió a destacarse con un tiempo apenas 595 milésimas más lento que Lambiris; mientras que Werner mejoró y terminó 21°, a 940 milésimas del tiempo más rápido.

Con esto los pilotos pudieron ponerse a tono para la disputa de la final que tendrá lugar este domingo a partir de las 12.20. El ganador se definirá luego de 66 vueltas o 120 minutos de competencia, lo que ocurra primero. Todos deberán pasar por boxes para recargar combustible en la final que tendrá a Sebastián Abella partiendo por delante de todos.