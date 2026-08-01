Estudiantes se recuperó del traspié en el debut

Carrillo anotó el primero de los tres goles del "Pincha" ante Defensa y Justicia.

Este sábado, Estudiantes de La Plata recibió a Defensa y Justicia por la tercera fecha de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi contó con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet.

Nota en desarrollo.

Con la victoria, el León se recuperó de la caída en el estreno ante Independiente y entresemana jugará ante Boca en su duelo pendiente de la segunda fecha. El Halcón, por su lado, tiene cuatro puntos y en la próxima jornada recibirá a Newell’s.

-SÍNTESIS-

Estudiantes 3-0 Defensa y Justicia.



Goles:

9’PT: Guido Carrillo.

16’PT: Ezequiel Piovi.

36’PT: Tomás Palacios.



Incidencia:42’ST: David Barbona (DYJ) erró un penal.



Formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo.

DT: Alexander Medina.



Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, Samuel Lucero, Máximo Rodríguez; César Pérez, Santiago Sosa; Agustín Hausch, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández.

DT: Julio Vaccari.



Cambios:

14’PT: ingresó Ayrton Portillo por Lucas Souto (DYJ).

19’ST: ingresó Fernando Román por Máximo Rodríguez (DYJ).

19’ST: ingresó Tomás Pérez por Leandro Fernández (DYJ).

19’ST: ingresó Domingo Blanco por Santiago Sosa (DYJ).

25’ST: ingresó José Sosa por Tiago Palacios (EST).

26’ST: ingresó Gabriel Neves por Alexis Castro (EST).

27’ST: ingresó Ramiro Funes Mori por Tomás Palacios (EST).

27’ST: ingresó Brian Aguirre por Fabricio Pérez (EST).

34’ST: ingresó Ramiro Gagliardi por Agustín Hausch (DYJ).

35’ST: ingresó Lucas Alario por Guido Carrillo (EST).



Amonestados:

28’PT: Fabricio Pérez (EST).

28’PT: David Barbona (DYJ).

34’PT: Damián Fernández (DYJ).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Fabrizio Llobet.



Estadio: Jorge Luis Hirschi.