Estudiantes y Banfield no se sacaron diferencias en Río Cuarto

El empate dejó a ambos equipos con cuatro puntos en el torneo.
Este sábado la acción por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó con dos partidos. Uno de ellos fue en el estadio Antonio Candini de Río Cuarto, en donde Estudiantes recibió a Banfield. Este partido contó con el arbitraje de Jorge Baliño, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.
Nota en desarrollo.
Con la igualdad final ambos equipos quedaron con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. En la próxima fecha, el equipo de Rubén Forestello visitará a Independiente Rivadavia; mientras que al Taladro le tocará recibir a Belgrano de Córdoba.
-SÍNTESIS-
Estudiantes 0-0 Banfield.
Formaciones:
Estudiantes: Lucas Bruera; Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga; Gonzalo González, Francisco Romero, Gabriel Alanís; Nicolás Talpone, Tomás González; Juan Garro y Yeison Moreno.
DT: Rubén Forestello.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Lautaro Villegas, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Bruno Sepúlveda y Tiziano Perrotta.
DT: Pedro Troglio.
Cambios:
12’ST: ingresó Mateo Bajamich por Juan Garro (EST).
12’ST: ingresó Ibrahim Hesar por Yeison Moreno (EST).
19’ST: ingresó Lautaro Gómez por David Zalazar (BAN).
19’ST: ingresó Ignacio Pais por Lautaro Villegas (BAN).
23’ST: ingresó Siro Rosané por Gonzalo González (EST).
28’ST: ingresó Federico Anselmo por Bruno Sepúlveda (BAN).
34’ST: ingresó Facundo Cobos por Gabriel Alanís (EST).
37’ST: ingresó Santiago Esquivel por Tomás Adoryan (BAN).
37’ST: ingresó Juan Luis Alfaro por Santiago López García (BAN).
Amonestados:
24’ST: Ibrahim Hesar (EST).
49’ST: Sergio Ojeda (EST).
Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Fernando Espinoza.
Estadio: Antonio Candini.