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Estudiantes y Rowing juegan por el Torneo del Interior

01 de Agosto de 2026 - 10:58
Paraná Rowing Club | Torneo del Interior "B" 2026.

Rowing buscará la clasificación a la final del TDI "B" (foto: Instagram - @tercertiemporugby).

Este sábado 1 de agosto continuará la actividad correspondiente al Torneo del Interior de rugby con participación de dos equipos de la Unión Entrerriana. Estudiantes, ya clasificado a cuartos de final, concluirá su actividad dentro de la Zona 2 en el TDI “A”; mientras que el Paraná Rowing Club visitará a Tucumán Lawn Tennis por el TDI “B”.

Juega el CAE

A partir de las 15.30, Estudiantes de Paraná visitará a Tala RC de Córdoba en un partido que se jugará en Villa Warcalde. El árbitro del encuentro por la sexta fecha de la Zona 2 del torneo será Federico Longobardi, de la Unión de Rosario. Habrá televisación de Disney+.

Para este partido, Pedro Fontanetto eligió el siguiente XV: Diego Correa, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Juan Mernes, Basilio Cañas; Joaquín Maiztegui, Sebastián Dorigón, Bautista Lescano, Máximo Cañas; Bruno Heit, Santo Lescano y Tomás Ferreyra.

El CAE viene de ganarle a Curne por 81-0 y suma 21 puntos, mientras que su rival es el líder con 25: una victoria por un buen margen le permitiría al Albinegro convertirse en el líder y avanzar con esa condición a la próxima instancia (ya está clasificado a cuartos de final).

Juega Rowing

También a partir de las 15.30, pero en su caso en Tucumán, el Paraná Rowing Club visitará a Tucumán Lawn Tennis Club. El partido será en el marco de las semifinales del Torneo del Interior “B” y contará con el arbitraje de Agustín Altabe, de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

El Remero viene de dar un golpe sobre la mesa en Córdoba al vencer a Palermo bajo por 37-34 para poder avanzar de fase. Tucumán, por su lado, derrotó a Huirapuca también por escaso margen: victoria 27-24.

El Albiceleste no querrá dejarlo fácil e irá por la victoria con el siguiente XV definido por Gastón Conde y Francisco Nin: Guillermo Macchi, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Franco Dall’Ava, Joaquín Moine; Facundo Taboada, Tomás Acosta Cis, Andrés Agasse; Franco Osuna, Aquiles Bourdín, Emanuel Schiavo, Mateo Baroli; Julián Pistrilli, Nahuel Gudiño y Ramiro Bornisen.

Una victoria le permitiría al equipo paranaense ubicarse en la final del Torneo con la opción de ir por el campeonato.

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