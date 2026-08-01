Gimnasia superó a Unión, que sigue sin poder ganar

Este sábado por la tarde Gimnasia de Mendoza y Unión protagonizaron uno de los dos partidos que abrieron la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El cotejo por la Zona A se desarrolló en el estadio Víctor Legrotaglie, con el arbitraje de Juan Loustau y la presencia en el VAR de Germán Delfino.

El primero de los dos que generó una ocasión de peligro fue el visitante con un desborde de Ignacio Malcorra por la izquierda. El atacante envió un preciso centro pinchado al corazón del área para la llegada de Misael Aguirre, que ganó de cabeza, pero remató al poste derecho. Cerca la visita.

El Tatengue volvió a llegar luego de un balón largo desde la derecha hacia la medialuna del área. Allí apareció Aguirre, que intentó definir de primera y a colocar, pero se encontró con una muy buena reacción de César Rigamonti, que se arrojó hacia su izquierda y contuvo la definición.

Gimnasia respondió con una jugada iniciada en un lateral desde la derecha. El balón llegó hasta el área grande y fue rechazado por la defensa, pero le quedó a Facundo Lencioni, que sacó un remate que buscó el costado izquierdo de Matías Mansilla, quien con una buena estirada rechazó hacia su izquierdo.

Cristian Tarragona tuvo une buena ocasión para los santafesinos con una jugada en la que intentó una pared que le salió por el rebote en un rival. Sin embargo, su remate al costado izquierdo de Rigamonti encontró una buena atajada del arquero.

Cuando se iban al descanso la doble chance de Lencioni terminó siendo la que abriría el marcador. En el primer tiro abajo y a la derecha encontró una buena atajada de Mansilla; mientras que en el segundo encontró la mano de Lucas Menossi y el balón se fue desviado. Tras la revisión en el VAR hubo penal para el Lobo que Agustín Modica canjeó por gol con un remate al costado derecho.

En la segunda mitad, Malcorra tuvo una ocasión ideal para empatar, pero su tiro libre desde el costado derecho dio en el poste izquierdo del arco defendido por Rigamonti: era un golazo. En el rebote, con el arquero recostado hacia su izquierda, Joaquín Mosqueira remató completamente desviado.

El local no perdonó, porque con un excelente pase entre líneas de Lencioni se produjo una nueva aparición de Modica, que se acomodó en su diagonal hacia la derecha y definió entre las piernas de Mansilla para el 2-0 a los cinco minutos del complemento.

Pudo liquidarlo el local en los pies de Ignacio Sabatini, pero el atacante se perdió un mano a mano increíble ante Mansilla, que rechazó la pelota hacia el tiro de esquina. Fue 2-0.

Con el triunfo, el Lobo alcanzó la línea de Vélez e Independiente en la cima de su grupo; mientras que el Tatengue quedó con una unidad. En la próxima fecha, Gimnasia visitará a Instituto; mientras que Unión jugará entre semana a las 19 del jueves 6 para recuperar su partido por la segunda fecha ante Lanús.

-SÍNTESIS-

Gimnasia 2-0 Unión.



Goles:

50’PT: Agustín Modica -penal-.

5’ST: Agustín Modica.



Formaciones:

Gimnasia: César Rigamoni; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Julián Ceballos, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Agustín Modica.

DT: Darío Franco.



Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Lucas Menossi; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Misael Aguirre.

DT: Leonardo Madelón.



Cambios:

ET: ingresó Luciano Cingolani por Santiago Rodríguez (GIM).

ET: ingresó Germán Guiffrey por Esteban Fernánde (GIM).

14’ST: ingresó Marcelo Estigarribia por Joaquín Mosqueira (UNI).

22’ST: ingresó Juan Pintado por Lautaro Vargas (UNI).

22’ST: ingresó Bruno Pittón por Lucas Ayala (UNI).

31’ST: ingresó Nahuel Barboza por Fermín Antonini (GIM).

35’ST: ingresó Brahian Cuello por Misael Aguirre (UNI).

35’ST: ingresó Eric Ramírez por Ignacio Malcorra (UNI).

35’ST: ingresó Ignacio Sabatini por Agustín Modica (GIM).

43’ST: ingresó Luciano Paredes por Juan Franco (GIM).



Amonestados:

7’PT: Esteban Fernández (GIM).

14’PT: Facundo Lencioni (GIM).



Árbitro: Juan Loustau. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Víctor Legrotaglie.

Video: Liga Profesional.