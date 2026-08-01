La Unión sumó a su sexta ficha: incorporó a Gian Sinconi

Sinconi (con la pelota) es la sexta ficha confirmada por La Unión de Colón.

A través de sus canales oficiales, el Club La Unión de Colón confirmó la incorporación de su sexta ficha para la disputa de la Liga Argentina de Básquet 2026/27. En este caso se aseguró altura con la llegada del ala pivote Gian Franco Sinconi.

El jugador de 32 años y 2,04 metros de altura llega desde Gimnasia de La Plata, equipo con el que disputó la última edición de la Liga Argentina. Con el Lobo platense promedió 12,7 puntos, 6,3 rebotes y una asistencia en un total de 46 partidos disputados.

En el pasado, el nacido en San Antonio Oeste vistió las camisetas de Ciclista Juninense, Colón de Santa Fe y San Isidro. En la última temporada con el Tripero llegó a las semifinales, instancia en la que perdió ante Lanús (posteriormente campeón) por 3-1.

Con la de Sinconi ya son seis las fichas confirmadas por el club colonense. Previamente se informaron los arribos/continuidades de: Ignacio Dacunda, Joaquín Sánchez, Lucio Longoni, Guido Cabrera y Matías Caire. Todos ellos serán dirigidos por Martín Guastavino, que también tendrá continuidad tras la última temporada.

Rocamora confirmó a sus juveniles

Con la ilusión de hacer un buen papel en esta edición de la Liga Argentina de Básquet, el Club Rocamora confirmó quiénes serán los juveniles que completarán el plantel para el torneo.

Jeremías Palacio, Felipe Fernández, Baltazar Titievsky, Nicolás Santini y Tomás Kaemena serán los cinco jugadores jóvenes con los que contará Juan Amato para el Rojo uruguayense.

El plantel de mayores, por otra parte, ya confirmó las fichas de Franco Maeso, Lucas Latorre, Juan Scacchi, Juan Krapp, Jeremías Diotto, Tomás Losada y Pascual Santini.