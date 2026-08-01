Patronato sufrió un empate que pareció una derrota en Paraná

En el marco de la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Patronato jugó un partido clave frente a Quilmes. Fue en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con el arbitraje de Lucas Comesaña.

El Rojinegro salió a comerse a su rival en el arranque y a partir de la presión en ataque generó las primeras ocasiones de peligro que encontraron buenas intervenciones de Gonzalo Marinelli.

Después de algunos minutos de presión ofensiva, el local dejó venir al Cervecero y fue el visitante el que empezó a merodear el área de Alan Sosa sin llevar mayor peligro. En ese contexto de dominio de pelota es que llegó el error del visitante que abrió el marcador.

Un pase hacia atrás de Lucas Romeo terminó en gol en contra. La pelota pasó muy lejos de Marinelli, que no pudo evitar el 1-0 en favor del Patrón. Y el segundo llegó de inmediato: Quilmes sacó del medio y tras dos toques hacia atrás, Marinelli perdió ante la presión de Valentín Pereyra, que anotó el 2-0. Los dos tantos a los 11 minutos.

Cuando parecía que podía ser un partido tranquilo para el Patrón, la relajación se terminó transformando en enemigo: una buena jugada asociada del visitante terminó en pase de Vallejos para Aaron Spetale, que con un remate cruzado desde la derecha superó a Sosa y puso el descuento cuando iban 14 minutos.

Patronato sintió el golpe y Quilmes se acercó al arco defendido por Sosa, pero fue otra vez el Rojinegro el que pegó en ese momento. Tras un tiro de esquina que no llegó a transformarse en peligro, la pelota le quedó a Maximiliano Rueda. Un zapatazo del lateral derecho sorprendió a Marinelli y se metió en el medio del arco para el 3-1 parcial a los 24 minutos.

De ahí en más intercambiaron ataques y ambos equipos tuvieron la chance de anotar. El visitante tuvo un cabezazo en el travesaño y un remate cruzado que agarró a Sosa retrocediendo, pero logrando desviar hacia un costado; mientras que el Patrón tuvo una palomita de Soldano tras un centro desde la derecha que no llegó a desviarse hacia el arco y un mano a mano de Diego Díaz tras un gran pase de Soldano que terminó en atajada de Marinelli. Al descanso 3-1.

Patronato no entró al segundo tiempo. El gol del descuento de Quilmes llegó a los tres minutos luego de que el Rojinegro viera pasar el balón durante todo lo que se jugó hasta ese momento. Un cabezazo de Ariel Kippes se clavó en el ángulo superior izquierdo de Sosa para el descuento.

El empate pudo llegar poco después con un tiro libre que dio en el travesaño tras un ligero desvío en su recorrido. Fue prácticamente un monólogo del equipo de Emanuel Trípodi, algo asistido por la facilidad con la que Comesaña sancionó faltas (algunas de ellas de manera correcta) en favor de su equipo.

Sin embargo, el máximo error de Comesaña (obviando el cabezazo de Kippes que sancionó como córner a favor de Quilmes cuando el propio defensor retrocedía después de tirar el balón afuera) fue el penal no sancionado a favor de Patronato por falta sobre Franco Soldano. El atacante se escapó entre los centrales y eludió a Marinelli, pero cuando se aprestaba a definir recibió un empujón desde atrás que lo dejó fuera de acción. Con el partido 3-2 privaron a Patronato de la chance de contar con un penal a favor.

Anímicamente no hubo nada más del Patrón fue un constante asedio de Quilmes que, como era de esperarse, acabó en el empate convertido por Agustín Lavezzi luego de un centro desde la derecha que lo encontró solo en el área chica para el cabezazo cruzado. Aunque tenía cinco en el fondo, Patronato era incapaz de frenar a su rival.

Quilmes tuvo la chance de ganarlo en los pies de Pio Bonacci en un contragolpe que lo dejó solo ante Sosa tras eludir a Díaz dentro del área. Sin embargo, definió muy arriba y se perdió la chance de anotar el gol de la victoria.

Fue 3-3. En Quilmes podrá quedar la sensación positiva de la remontada, pero para Patronato queda la preocupación de no haber aguantado el resultado y no poder cortar la racha sin victorias, que ahora ya es de nueve partidos. Con 23 puntos está actualmente fuera de la zona de descenso, pero tiene un partido más que Chacarita, que también suma 23 unidades. El Cervecero tiene 25 y está 14°, posición que ocuparía el Patrón de haber ganado.

En la próxima fecha Patronato jugará como visitante. Será ante Colegiales, equipo que pelea por ingresar al reducido, el fin de semana entrante.

-SÍNTESIS-

Patronato 3-3 Quilmes.



Goles:

11’PT: Lucas Romeo -en contra- (PAT).

11’PT: Valentín Pereyra (PAT).

14’PT: Aaron Spetale (QUI).

24’PT: Maximiliano Rueda (PAT).

3’ST: Ariel Kippes (QUI).

30’ST: Agustín Lavezzi (QUI).



Formaciones:Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Alejo Miró, Federico Bravo, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Diego Díaz.

DT: Marcelo Candia.



Quilmes: Gonzalo Marinelli, Martín Vallejos, Lucas Romeo, Ariel Kippes, Agustín Bindella; Gonzalo Vega, Agustín Bolívar, Ramiro Martínez, Axel Batista, Ulises Vera; Aaron Spetale.

DT: Emanuel Trípodi.



Cambios:

ET: ingresó Nahuel Genez por Fernando Evangelista (PAT).

ET: ingresó Agustín Ortega por Martín Vallejos (QUI).

13’ST: ingresó Agustín Lavezzi por Gonzalo Vega (QUI).

13’ST: ingresó Pio Bonacci por Aaron Spetale (QUI).

19’ST: ingresó Facundo Díaz por Diego Díaz (PAT).

33’ST: ingresó Thomas Ortega por Agustín Bindella (QUI).

35’ST: ingresó Hernán Rivero por Franco Soldano (PAT).

35’ST: ingresó Gonzalo Salega por Juan Barinaga (PAT).

39’ST: ingresó Facundo Heredia por Valentín Pereyra (PAT).

49’ST: ingresó Juan Yangali por Ramiro Martínez (QUI).



Amonestados:

34’PT: Franco Soldano (PAT).

2’ST: Fernando Moreyra (PAT).

17’ST: Federico Bravo (PAT).

18’ST: Valentín Pereyra (PAT).

20’ST: Gabriel Díaz (PAT).

27’ST: Alejo Miró (PAT).

29’ST: Agustín Ortega (QUI).

32’ST: Agustín Bindella (QUI).



Árbitro: Lucas Comesaña.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.