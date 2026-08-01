Por la lluvia, la Liga Paranaense suspendió la actividad prevista para este sábado

La actividad de este sábado por la Liga Paranaense será reprogramada.

Este viernes comenzó la 15ª fecha de la Liga Paranaense de Fútbol con el triunfo de Universitario ante Patronato por 2-0, pero no podrá continuar este sábado. Estaba prevista la disputa del clásico más antiguo del fútbol paranaense entre Belgrano y Atlético Paraná, pero debido a las lluvias la Liga decidió postergar la actividad.

De momento la suspensión solo afecta a la actividad prevista para este sábado, de manera que en el fútbol masculino se ven afectados los partidos entre el Gato y el Mondonguero tanto por la Primera División como por el Sub20.

Tampoco habrá actividad por las Preinfantiles, que tenía 36 partidos previstos, y Juveniles, que debían llevar a cabo 40 partidos para el desarrollo de esta jornada entre todas sus categorías.

Desde la Liga Paranaense de Fútbol advirtieron que la actividad se reprogramará y cuando esto ocurra será oportunamente informado a través de sus canales oficiales.

El fixture de Primera División quedó de la siguiente manera:

-Viernes 31/7:

Patronato 0-2 Universitario.



-Sábado 1/8 (SUSPENDIDO):

Belgrano - Atlético Paraná.



-Domingo 2/8 - Desde las 15.30:

Sportivo Urquiza - Club VF.

Palermo - Instituto.

Oro Verde - Ciclón del Sur.

Neuquen - San Benito.

Don Bosco - Camioneros.

Los Toritos - Argentino Juniors.

Peñarol - Formación Independiente.