Presentaron oficialmente la Liga de Mayores de Básquet

La presentación se desarrolló en el Centro de Convenciones Papa Francisco, Villaguay.

En la mañana de este sábado 1 de agosto se realizó la presentación oficial de la Liga Provincial de Mayores de Básquet 2026. En el Centro de Convenciones Papa Francisco de la ciudad de Villaguay, la Federación de Básquet de Entre Ríos llevó a cabo el acto de presentación con la presencia de representantes de las instituciones participantes.

Jugadores, entrenadores y dirigentes de los clubes dijeron presente en la presentación del campeonato que comenzará el próximo fin de semana (iniciaría el viernes 7) con la participación de 27 clubes divididos en tres zonas. Todavía no se confirmó oficialmente el fixture, pero ocurriría en los próximos días.

Las autoridades hablaron ante dirigentes, entrenadores y jugadores de los clubes participantes.

Los equipos que participarán de la Liga de Mayores fueron divididos en conferencias de la siguiente manera:

-Conferencia 1: Estudiantes (Paraná), Talleres, Olimpia, Ciclista, Paracao, Recreativo, Quique, Sionista, Independiente (La Paz), Urquiza (Santa Elena).

-Conferencia 2: Estudiantes (Concordia), Capuchinos, San José, Social Federación, La Armonía, Sportivo San Salvador, Deportivo Ferrocarril y Sarmiento (Villaguay).

-Conferencia 3: Zaninetti, Parque Sur, Regatas Uruguay, Atlético Tala, Peñarol (Tala), Luis Luciano, Racing, BH y Centro Bancario.