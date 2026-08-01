Rowing peleó, pero no pudo en Tucumán y quedó eliminado

Rowing cayó como visitante y quedó entre los cuatro mejores del Torneo del Interior "B".

Este sábado la acción del rugby regional tuvo la disputa de los encuentros correspondientes al Torneo del Interior. Aunque debían presentarse dos equipos paranaenses, el Club Estudiantes de Paraná postergó su encuentro.

El Albinegro debía enfrentarse a Tala RC en Córdoba por el cierre de la Zona 2 en el TDI “A”, pero su partido fue postergado debido a la triste noticia del fallecimiento de Agustín Ferreyra Greca.

El joven médico que murió el viernes por la tarde en un accidente fue jugador del Albinegro. Además se trata del hermano de Tomás y Álvaro, jugadores actuales de CAE e hijo del expresidente de la institución, Ramiro Ferreyra.

Todavía no fue confirmada la fecha en la que se disputará el encuentro, pero será necesario para definir las posiciones de la Zona 2 (Tala tiene 25 puntos y Estudiantes 21, ambos clasificados a cuartos de final). El ganador del grupo enfrentará a Santa Fe RC; el perdedor se medirá con Jockey CR.

Jugó Rowing

El que sí jugó fue el Paraná Rowing Club, que visitó al Tucumán Lawn Tennis Club en el marco de las semifinales del TDI “B”. Desafortunadamente para el Remero fue derrota por un ajustadísimo 29-24 que lo dejó fuera de competencia.

El conjunto tucumano avanzó a la final en la que se medirá con Natación y Gimnasia, que derrotó a Sociedad Sportiva por 41-22 en el otro encuentro por las semifinales del torneo.