Sebastián Abella partirá con la pole en el Turismo Carretera

El sorteo de las posiciones para la novena final del Turismo Carretera fue este viernes.
Este viernes se realizó el sorteo de las posiciones para la novena fecha del Turismo Carretera, jornada especial debido a que se trata del Desafío de las Estrellas. La décima edición de esta competencia se desarrollará en el autódromo San Juan Villicum y habrá 53 participantes.
Al tratarse de una competencia especial, no hay clasificación, por lo que los pilotos definieron sus puestos de partida con un sorteo preparado de manera que aquellos que están más por debajo de la tabla de posiciones tengan chances partiendo por delante en la competencia.
Es por eso que se vio beneficiado Sebastián Abella, a quien le tocó el primer puesto. El piloto de Alifraco Sport podrá largar en el primer puesto a bordo de su Ford Mustang con el objetivo de llevarse la mayor cantidad de puntos posibles. En la primera fila lo acompañará Marcos Castro.
En cuanto a los entrerrianos, al tratarse de pilotos mejor ubicados en la tabla de posiciones, tuvieron que sacar bolillas de puestos más retrasados. Al uruguayense Nicolás Bonelli, que viene de ser escolta, le tocó la bolilla 28°; mientras que al paranaense Mariano Werner le tocará salir desde la 44ª posición.
Al puntero del campeonato, Jonatan Castellano, le tocó la bolilla que nadie quiere: le tocará partir desde la 53ª posición e iniciar una gran remontada si pretende sumar puntos en esta fecha del TC.
La final se disputará este domingo a partir de las 12.50 y se extenderá por 66 vueltas o 120 minutos, lo que ocurra primero. Será la única actividad puntuable del fin de semana y los pilotos se verán obligados a cumplir con una recarga de combustible durante el desarrollo de la actividad.
Grilla completa:
1° Sebastián Abella | 2° Marcos Castro
3° Joaquín Ochoa | 4° Santiago Álvarez
5° Augusto Carinelli | 6° Matías Canapino
7° Jorge Barrio | 8° Lucas Valle
9° Matías Jalaf | 10° N. Impiombato
11° Andrés Jakos | 12° Gastón Ferrante
13° Diego De Carlo | 14° Rodrigo Lugón
15° Norberto Fontana | 16° Gaspar Chansard
17° Martín Vázquez | 18° Germán Todino
19° Marcos Quijada | 20° Juan Martín Trucco
21° Ricardo Risatti | 22° Marcelo Agrelo
23° Juan José Ebarlín | 24° Nicolás Trosset
25° Jeremías Scialchi | 26° Jeremías Olmedo
27° Juan B. De Benedictis | 28° Nicolás Bonelli
29° Nicolás Moscardini | 30° Juan Pablo Gianini
31° Facundo Ardusso | 32° Diego Azar
33° Tobías Martínez | 34° Emiliano Spataro
35° Santiago Mangoni | 36° Facundo Chapur
37° Agustín Canapino | 38° Ignacio Fain
39° José Manuel Urcera | 40° Christian Ledesma
41° Elio Craparo | 42° Julián Santero
43° Marcos Landa | 44° Mariano Werner
45° Otto Fritzler | 46° Marco Dianda
47° Valentín Aguirre | 48° Juan Thomás Catalán Magni
49° Hernán Palazzo | 50° Matías Rossi
51° Mauricio Lambiris | 52° Luis José Di Palma
53° Jonatan Castellano