Sebastián Abella partirá con la pole en el Turismo Carretera

El sorteo de las posiciones para la novena final del Turismo Carretera fue este viernes.

Este viernes se realizó el sorteo de las posiciones para la novena fecha del Turismo Carretera, jornada especial debido a que se trata del Desafío de las Estrellas. La décima edición de esta competencia se desarrollará en el autódromo San Juan Villicum y habrá 53 participantes.

Al tratarse de una competencia especial, no hay clasificación, por lo que los pilotos definieron sus puestos de partida con un sorteo preparado de manera que aquellos que están más por debajo de la tabla de posiciones tengan chances partiendo por delante en la competencia.

Es por eso que se vio beneficiado Sebastián Abella, a quien le tocó el primer puesto. El piloto de Alifraco Sport podrá largar en el primer puesto a bordo de su Ford Mustang con el objetivo de llevarse la mayor cantidad de puntos posibles. En la primera fila lo acompañará Marcos Castro.

En cuanto a los entrerrianos, al tratarse de pilotos mejor ubicados en la tabla de posiciones, tuvieron que sacar bolillas de puestos más retrasados. Al uruguayense Nicolás Bonelli, que viene de ser escolta, le tocó la bolilla 28°; mientras que al paranaense Mariano Werner le tocará salir desde la 44ª posición.

Al puntero del campeonato, Jonatan Castellano, le tocó la bolilla que nadie quiere: le tocará partir desde la 53ª posición e iniciar una gran remontada si pretende sumar puntos en esta fecha del TC.

La final se disputará este domingo a partir de las 12.50 y se extenderá por 66 vueltas o 120 minutos, lo que ocurra primero. Será la única actividad puntuable del fin de semana y los pilotos se verán obligados a cumplir con una recarga de combustible durante el desarrollo de la actividad.

Grilla completa:

1° Sebastián Abella | 2° Marcos Castro

3° Joaquín Ochoa | 4° Santiago Álvarez

5° Augusto Carinelli | 6° Matías Canapino

7° Jorge Barrio | 8° Lucas Valle

9° Matías Jalaf | 10° N. Impiombato

11° Andrés Jakos | 12° Gastón Ferrante

13° Diego De Carlo | 14° Rodrigo Lugón

15° Norberto Fontana | 16° Gaspar Chansard

17° Martín Vázquez | 18° Germán Todino

19° Marcos Quijada | 20° Juan Martín Trucco

21° Ricardo Risatti | 22° Marcelo Agrelo

23° Juan José Ebarlín | 24° Nicolás Trosset

25° Jeremías Scialchi | 26° Jeremías Olmedo

27° Juan B. De Benedictis | 28° Nicolás Bonelli

29° Nicolás Moscardini | 30° Juan Pablo Gianini

31° Facundo Ardusso | 32° Diego Azar

33° Tobías Martínez | 34° Emiliano Spataro

35° Santiago Mangoni | 36° Facundo Chapur

37° Agustín Canapino | 38° Ignacio Fain

39° José Manuel Urcera | 40° Christian Ledesma

41° Elio Craparo | 42° Julián Santero

43° Marcos Landa | 44° Mariano Werner

45° Otto Fritzler | 46° Marco Dianda

47° Valentín Aguirre | 48° Juan Thomás Catalán Magni

49° Hernán Palazzo | 50° Matías Rossi

51° Mauricio Lambiris | 52° Luis José Di Palma

53° Jonatan Castellano