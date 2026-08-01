Un exPatronato le dio la victoria a Argentinos ante Belgrano

Por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Belgrano recibió a Argentinos Juniors. Fue en el marco de la Zona B, en el estadio Julio César Villagra y con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado por Silvio Trucco en el VAR.

El duelo en Córdoba comenzó con Belgrano presionando la salida del conjunto visitante y generando la primera ocasión de peligro. Alexis Maldonado fue quien recuperó el balón y jugó hacia la izquierda para Lucas Zelarayán, que envió el centro bajo para que Nicolás Fernández le pusiera punto final a la jugada, sin embargo el atacante no llegó a definir.

Otra jugada con recuperación en pose ofensiva le permitió al conjunto anfitrión llegar a la valla rival. En este caso volvió a ser Uvita el que contó con la chance de definir, pero su primer intento lo bloqueó un defensor rival y en el rebote remató directamente afuera por el costado derecho de la valla de Brayan Cortés.

El Bicho generó su primera ocasión con un remate de larga distancia de Nicolás Oroz por el costado izquierdo del ataque. Aunque apuntó a la esquina inferior izquierda, no sorprendió a Thiago Cardozo, que controló en dos tiempos.

La jugada que quebró el partido llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Franco Vázquez vio la tarjeta roja por doble amarilla (luego corregida como roja directa en el VAR) por un pisotón. Con uno más, Argentinos aprovechó y llegó a ponerse en ventaja antes del final.

El Bicho llegó a la ventaja tras el centro de Gabriel Florentín desde el costado derecho que llegó a la cabeza de Francisco Álvarez. El remate del defensor exPatronato se metió contra el palo derecho del arco defendido por Cardozo y se transformó en el 1-0 parcial a los 47.

En la segunda mitad el visitante logró el segundo gol casi de inmediato a través de la definición de Emiliano Viveros, pero el tanto fue anulado por offside de Gastón Verón en el origen de la jugada. Se salvó el Pirata, que todavía tenía vida.

Pese a eso, el Bicho tuvo nuevamente una chance clarísima. Un pase de Viveros para Matías Giménez Rojas le permitió a este último girar en soledad dentro del área y definir frente a Cardozo, que salió bien y a tiempo para contener el remate del atacante y evitar el segundo tanto.

La última fue también del Bicho. Álvarez encontró un balón suelto tras un despeje del fondo Pirata en una jugada de balón parado y estrelló su remate en el travesaño. El partido terminó y fue solo 1-0.

El Pirata sufrió su primera caída del torneo y jugará entresemana ante Tigre para recuperar el encuentro de la segunda fecha; mientras que el Bicho sumó su tercera victoria y tiene puntaje perfecto: el próximo fin de semana enfrentará a Racing.

-SÍNTESIS-

Belgrano 0-1 Argentinos Juniors.



Gol:

47’PT: Francisco Álvarez.



Expulsado:

38’PT: Franco Vázquez (BEL).



Formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Alcides Benítez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Gabriel Florentín, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Gastón Verón y Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

ET: ingresó Gabriel Forentín por Emiliano Viveros (ARG).

ET: ingresó Lucas Passerini por Nicolás Fernández (BEL).

ET: ingresó Santiago Longo por Alcides Benítez (BEL).

15’ST: ingresó Claudio Bravo por Sebastián Prieto (ARG).

15’ST: ingresó Matías Giménez Rojas por Gastón Verón (ARG).

31’ST: ingresó Ramiro Hernandes por Emiliano Rigoni (BEL).

31’ST: ingresó Diego Porcel por Hernán López Muñoz (ARG).

39’ST: ingresó Facundo Jainikoski por Tomás Molina (ARG).

40’ST: ingresó Ramiro Tulian por Adrián Spölre (BEL).

42’ST: ingresó Lautaro Gutiérrez por Adrián Sánchez (BEL).



Amonestados:

27’PT: Franco Vázquez (BEL).

9’ST: Tomás Molina (ARG).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Julio César Villagra.

Video: Liga Profesional.