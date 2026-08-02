Barracas ganó y sigue con andar perfecto

Este domingo la jornada futbolera por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó con dos encuentros a las 14.30. Uno de ellos fue en el estadio Guillermo Laza, perteneciente a Deportivo Riestra, en donde el Malevo recibió a Barracas Central.

La primera ocasión de peligro del encuentro fue para el anfitrión en una jugada de pelota parada ejecutada desde tres cuartos de cancha hacia la cabeza de Carlos Quintana. El defensor ganó el duelo aéreo, pero su remate se fue por encima del travesaño.

El malevo volvió a llegar luego de una salida rápida desde el fondo en la que Alexander Díaz condujo la jugada de izquierda al centro para luego habilitar a Nicolás Benegas, que apareció por izquierda. El atacante enganchó hacia su derecha y definió, pero Marcelo Miño reaccionó bien hacia su costado y evitó el tanto. En el rebote intentó Mariano Bracamonte, pero su remate se fue muy desviado.

Ya en la segunda mitad del partido, la primera de Riestra fue con un centro desde la izquierda en una jugada preparada tras un tiro libre que le permitió a Benegas llegar solo. El atacante ganó de cabeza y remató al costado derecho, pero Miño no tuvo problemas en atrapar el balón.

En su primera ocasión clara en ataque, Barracas Central tuvo una chance muy clara en los pies de Facundo Bruera tras una habilitación por el costado izquierdo. El atacante se metió en el área y remató cruzado, pero una buena atajada de Ignacio Arce evitó el tanto.

Quien sí anotó fue Gonzalo Maroni, que inició una combinación en tres cuartos de cancha con Tomás Porra y trazó una diagonal del centro a la derecha que le permitió cruzar el remate desde adentro del área para el 1-0 parcial a los 27 minutos.

Tomás González tuvo la chance siguiente para el anfitrión luego de un balón que le dejó Milton Céliz en la puerta del área grande, pero su disparo cruzado se fue desviado por el costado derecho de la valla defendida por Miño.

Barracas, en cambio, tuvo una ocasión clarísima para liquidar el encuentro luego de un balón largo para Bruera que el atacante dejó pasar y que Maroni aprovechó para definir por arriba de Arce. El balón dio en el travesaño y se fue: no pudo ser y terminó 1-0.

El equipo de Damián Ayude tiene puntaje ideal y lidera la Zona B junto a Argentinos Juniors; mientras que a Riestra solo le quedó el triunfo ante Boca y ya acumula dos derrotas seguidas. En la próxima fecha, el Guapo visitará a Gimnasia de La Plata, el domino 9 desde las 17.45; mientras que a Riestra le tocará recibir a Estudiantes el sábado 8, desde las 14.45.

-SÍNTESIS-

Deportivo Riestra 0-1 Barracas Central.



Gol:

27’ST: Gonzalo Maroni.



Formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Ignacio Gariglio, Cristian Paz, Carlos Quintana, Nicolás Sansotre; Alexander Díaz, Milton Céliz, Nicolás Watson, Antony Alonso; Nicolás Benegas.

DT: Guillermo Duro.



Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Jhonatan Candia.

DT: Damián Ayude.



Cambios:

17’ST: ingresó Tomás González por Nicolás Benegas (RIE).

21’ST: ingresó Gonzalo Maroni por Nicolás Demartini (BAR).

21’ST: ingresó Gastón Campi por Jhonatan Candia (BAR).

25’ST: ingresó Braian Sánchez por Nicolás Watson (RIE).

25’ST: ingresó Pablo Monje por Antony Alonso (RIE).

31’ST: ingresó Maximiliano Puig por Iván Tapia (BAR).

40’ST: ingresó Yonatan Goitía por Nicolás Sansotre (RIE).

42’ST: ingresó Juan Barbieri por Facundo Bruera (BAR).

42’ST: ingresó Carlos Arce por Tomás Porra (BAR).



Amonestados:

21’PT: Nicolás Watson (RIE).

31’PT: Facundo Bruera (BAR).

8’ST: Rodrigo Insúa (BAR).

47’ST: Gonzalo Maroni (BAR).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Nicolás Lamolina.



Estadio: Guillermo Laza.

Video: Liga Profesional.