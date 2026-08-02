Bastidas se subió al podio de la Clase 2 del TN

Bastidas (derecha) subió al podio en la Clase 2 y descuenta en la lucha por el campeonato.

Este domingo se desarrolló la competencia correspondiente a la séptima fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional. En un horario atípico, temprano por la mañana, tuvo lugar la carrera final ya con las posiciones definidas por las series disputadas el sábado.

Santino Balerini partió como líder luego de imponerse en la serie más rápida, seguido por Pedro Grippo y Juan Canela, ganadores de las dos series restantes. Solo Grippo de ellos tres consiguió mantenerse en posiciones de podio. Y no solo eso: fue el ganador.

Luego de 30 minutos, 56 segundos y 661 milésimas, el piloto de Toyota se quedó con el triunfo en las 15 vueltas que duró la competencia. Por detrás llegó Maximiliano Bestani, que acabó a 576 milésimas; mientras que el tercer puesto fue para el paranaense Exequiel Bastidas.

El de la capital entrerriana, que acabó a tres segundos y 258 milésimas del ganador, había terminado su serie en el segundo puesto, con la desventaja de que se trató de la batería más lenta, por lo que partió desde el sexto lugar.

Este resultado le permite al piloto cuyo auto es preparado por el Ale Bucci Racing descontarles puntos a Tomás Vitar y Francisco Coltrinari, líder y escolta, únicos pilotos a los que tiene por encima en el torneo.

La próxima fecha del campeonato reunirá a los pilotos de la Clase 2 el fin de semana del 30 de agosto en el autódromo Ciudad de Oberá, en Misiones.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 7 (en San Juan)

1°) Pedro Grippo (Toyota): 30’56”661/1000.

2°) Maximiliano Bestani (Chevrolet): a 576/1000.

3°) Exequiel Bastidas (Toyota): a 3”258/1000.

4°) Francisco Coltrinari (Peugeot): a 3”449/1000.

5°) Andrés Calderón (Peugeot): a 4”32/1000.