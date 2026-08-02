Bernasconi ganó en el TC Pista en San Juan; Borgert, sexto

Este domingo se desarrolló la carrera correspondiente a la novena final del año del TC Pista en el autódromo San Juan Villicum. Los pilotos de la telonera salieron a pista antes del espectáculo del Desafío de las Estrellas.

Felipe Bernasconi partió como líder y soportó la presión de Gabriel Gandulia, que intentó un sobrepaso que fue imposible. Al final de la primera vuelta, la lucha por el campeonato tuvo un cimbronazo con el toque entre Bautista Damiani y Santiago Biagi que dejó afuera a este último; mientras que Damiani quedó en el fondo del pelotón por una rotura en su vehículo.

A poco del final de la carrera, en la vuelta 17, el auto de seguridad ingresó luego de un toque entre Antón y Cotignola. Esa intervención no afectó a Bernasconi, que volvió a ganarle a Gandulia y se quedó con una merecida victoria en la provincia cordillerana. El tercer puesto fue para Juan Gallo.

En cuanto al ramirense Manuel Borgert, luego de clasificar en el último lugar, remontó durante la segunda serie y acabó en el sexto puesto. En la carrera partió desde el undécimo lugar y pese a eso volvió a remontar y acabó cruzando la bandera a cuadros en el sexto lugar: buena competencia del entrerriano.

La próxima fecha de la temporada se desarrollará en territorio entrerriano. El fin de semana del 23 de agosto habrá competencia en el autódromo Ciudad de Paraná, jornada en la que se definirán los 12 primeros clasificados a la Copa de Plata.

Resultados | TC Pista | Fecha 9 (en San Juan)

1°) Felipe Bernasconi (Toyota): 40’20”298/1000.

2°) Gabriel Gandulia (Ford): a 793/1000.

3°) Juan Gallo (Ford): a 1”409/1000.

4°) Ian Reutemann (Dodge): a 2”930/1000.

5°) Nicanor Santilli Pazos (Ford): a 4”474/1000.

6°) Manuel Borgert (Ford): a 5”319/1000.