Central ganó por primera vez y estiró la mala racha de River

El "Canalla" se llevó un buen triunfo como visitante y cortó su mal momento.

Este domingo, la tarde del Torneo Clausura de la Liga Profesional encontró a River Plate y Rosario Central en el estadio Más Monumental. El duelo por la tercera fecha contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Fernando Echenique.

Nota en desarrollo.

La victoria cortó el mal arranque del Canalla, que ahora suma cuatro puntos y se ubica en la séptima posición; mientras que el Millonario está último tras haber sumado su tercera derrota consecutiva.

En la próxima fecha, el Canalla recibirá a Aldosivi el viernes 7, desde las 19.30; mientras que el equipo de Eduardo Coudet visitará a Tigre el sábado 8, desde las 17.

-SÍNTESIS-

River Plate 0-1 Rosario Central.



Gol:

27’PT: Nicolás Otamendi -en contra-.



Expulsado:

38’ST: Emanuel Coronel (CEN).



Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Facundo Colidio, Joaquín Freitas, Lautaro Pereyra; Rafael Borré.

DT: Eduardo Coudet.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

DT: Jorge Almirón.



Cambios:

ET: ingresó Tomás Galván por Lautaro Pereyra (RIV).

18’ST: ingresó Lucas Beltrán por Fausto Vera (RIV).

25’ST: ingresó Federico Navarro por Vicente Pizarro (CEN).

22’ST: ingresó Juan Meza por Joaquín Freitas (RIV).

37’ST: ingresó Guillermo Fernández por Jaminton Campaz (CEN).

38’ST: ingresó Tomás Badaloni por Enzo Copetti (CEN).

39’ST: ingresó Valentín Lucero por Lautaro Rivero (RIV).

40’ST: ingresó Facundo Mallo por Ángel Di María (CEN).



Amonestados:

5’PT: Joaquín Freitas (RIV).

10’PT: Lautaro Rivero (RIV).

17’PT: Fausto Vera (RIV).

34’PT: Emanuel Coronel (CEN).

41’PT: Lucas Martínez Quarta (RIV).

20’ST: Ángel Di María (CEN).

25’ST: Franco Ibarra (CEN).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Fernando Echenique.



Estadio: Más Monumental.