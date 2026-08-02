Gimnasia venció a Aldosivi y se prende arriba en la Zona B

Este domingo hubo dos encuentros que abrieron la actividad por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Uno de ellos fue en Mar del Plata, donde Aldosivi recibió a Gimnasia La Plata por la Zona B. El duelo contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado por Gastón Monsón Brizuela en el VAR.

La primera ocasión de peligro del juego fue para el Tiburón con un centro desde el costado derecho impulsado por Rodrigo González que se cerró hacia el arco y forzó una gran reacción de Nelson Insfrán, que evitó el tanto.

El local siguió buscando y otra vez encontró una subida de González por derecha. El lateral llegó hasta el área y sacó un remate que le salió flojo, a media altura y no sorprendió a Insfrán, que controló sin problemas.

Gimnasia llegó por primera vez tras recuperar la pelota en ataque y logró la apertura del marcador. Fue con un gran centro desde la izquierda de Pedro Silva Torrejón que Agustín Auzmendi convirtió en gol con un cabezazo que dio en el poste y se metió en el arco defendido por Ignacio Chicco. Iban 40 minutos.

El Tiburón tuvo una buena chance para el empate con un potente remate de larga distancia de Alan Sosa que no sorprendió a Insfrán. Con una buena estirada, el arquero tomó el balón sin dar rebote.

Ya en la segunda mitad del juego, Aldosivi tuvo su primera ocasión con un centro desde la derecha que Federico Laurelli transformó en remate. Su disparo tras el fallo de Nicolás Zalazar al intentar una tijera, terminó yéndose por el costado izquierdo del arco defendido por Insfrán.

El Lobo platense estuvo cerca del segundo tanto luego de un desborde por derecha y el pase hacia atrás para Ignacio Miramón, que sacó un potente remate cruzado que no salió hacia el arco y cruzó ante la mirada de Chicco antes de irse afuera.

Quien aprovechó su chance en el conjunto visitante fue Agustín Colazo, que aprovechó un excelente pase de Alexis Steimbach para controlar el balón dentro del área y definir debajo de Chicco para poner el 2-0 parcial a los 21 minutos.

El marcador no quedó así, porque Aldosivi apretó y logró el descuento tras un centro desde la izquierda que se desvió en el camino y cayó a la posición de Nicolás Gaitán. El atacante cabeceó en el área chica, su remate dio en el travesaño y se metió en el arco de Insfrán para el descuento a los 33.

La última fue de Colazo, que sacó un puntazo luego de un buen pase entre líneas, pero su remate encontró una gran atajada de Chicco sobre su costado izquierdo para evitar el tanto. No hubo tiempo para más.

Gimnasia llegó así a los seis puntos y se pone en el segundo escalón de las posiciones en la Zona A; mientras que el Tiburón tiene solo una unidad y está último en la Tabla Anual junto a Estudiantes de Río Cuarto.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Rosario Central el viernes 7, desde las 19.30; mientras que a Gimnasia le tocará recibir a Barracas, el domingo 9, desde las 17.45.

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