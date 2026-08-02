Hockey sobre patines: este lunes comienza el Torneo Argentino Seniors Masculino

En el Torneo Entrerriano Femenino hubo acción este fin de semana.

Este lunes se pondrá en marcha una nueva edición del Torneo Argentino Seniors Masculino de hockey sobre patines. Será en Buenos Aires y se llevará a cabo entre el 3 y el 8 de agosto, con la exclusiva participación entrerriana de Recreativo.

El Bochas formará parte del Grupo D, en el que compartirá con Hispano de San Juan, IMPSA de Mendoza y GEBA de Buenos Aires. Su debut será este lunes 3 de agosto, desde las 15.45, ante Hispano; jugará nuevamente el martes 4, desde las 10.15, ante IMPSA y cerrará el grupo ante GEBA el miércoles 5, desde las 17.30.

Este es el fixture:Lunes 3/8 - Desde las 15:45: Recreativo - Hispano.Martes 4/8 - Desde las 10.15: IMPSA - Recreativo.Miércoles 5/8 - Desde las 17.30: Recreativo - GEBA.

Femenino

Mientras tanto, este sábado hubo actividad por el Torneo Entrerriano Seniors Femenino en la pista del Atlético Neuquen Club. Los dos encuentros contaron con protagonismo de Independiente de Gualeguaychú, que se midió ante Recreativo y ante Talleres.

El Bochas ganó el primer partido ante el Rojo por 4-3 con goles de Agustina Fernández (por duplicado), Agustina Alvarenque y Kiara Riso; Angelina Corvetto (por duplicado) y Simona Samacoits convirtieron para las gualeguaychuenses.

El segundo partido, en tanto, terminó en empate 3-3 entre los dos equipos rojos.