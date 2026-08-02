La fecha de la Liga Profesional sigue con otros cinco partidos

A partir de las 14.30 de este domingo habrá cinco encuentros válidos por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. La actividad de la jornada incluirá el partido interzonal de la fecha y las presentaciones de Boca Juniors y River Plate.

14.30: Deportivo Riestra - Barracas Central (interzonal)

Entre los dos encuentros que abrirán la jornada se encuentra el partido interzonal entre Deportivo Riestra y Barracas Central. El cotejo se disputará en el estadio Guillermo Laza y contará con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Nicolás Lamolina. La transmisión estará disponible en ESPN premium.

Riestra llega tras una derrota ante Defensa y Justicia por 2-1, por lo que suma tres unidades ya que en el estreno venció a Boca Juniors por 3-0. En el Malevo se encuentra el arquero Ignacio Arce, una fija para el equipo titular.

El rival será el Guapo, que tiene puntaje perfecto luego de las victorias ante River y Aldosivi. Con la chance de estirar el buen momento, el conjunto conducido por Damián Ayude buscará igualar a Argentinos, que ganó sus tres partidos en el torneo. Dardo Miloc, ex Patronato, podría estar desde el arranque en el visitante.

14.30: Aldosivi - Gimnasia La Plata (Zona B)

El otro juego en comenzar a las 14.30 será en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Aldosivi recibirá a Gimnasia por la Zona B en un duelo que contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela. El partido podrá verse por la pantalla de TNT Sports.

El Tiburón sumó uno de seis puntos disponibles y viene de perder ante Riestra por lo que tiene la doble preocupación de la tabla de promedios y anual, ya que Estudiantes de Río Cuarto lo igualó en cantidad de puntos (ambos tienen nueve).

El Lobo platense comenzó con derrota ante Racing por 2-1, pero en la segunda fecha se recuperó con un gran triunfo ante River Plate por 1-0 y tiene tres puntos con los que está en carrera por ingresar a algún torneo internacional por la tabla anual.

17: Newell’s - Boca Juniors (Zona A)

Uno de los duelos que llaman la atención de la jornada comenzará a las 17 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Newell’s recibirá a Boca Juniors por la Zona A en un duelo que contará con el arbitraje de Andrés Merlos y la presencia en el VAR de Adrián Franklin. La transmisión será de TNT Sports.

La Lepra llega tras una ajustada derrota ante Independiente por 1-0, pero en la fecha inaugural había vencido a Talleres por ese mismo marcador, con lo que suma tres unidades en el torneo.

El Xeneize viene de perder dos encuentros: ante Riestra (3-0) en el debut del torneo y ante O’Higgins (1-0) por Copa Sudamericana, aunque en este último se impuso en los penales y consiguió el objetivo de avanzar a octavos de final.

19.15: River Plate - Rosario Central (Zona B)

En el estadio Más Monumental seguirá la actividad de la fecha con el partido entre River Plate y Rosario Central. El juego por la Zona B tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro, acompañado por Fernando Echenique en el VAR. La transmisión de este partido correrá por cuenta de ESPN premium.

El Millonario comenzó la temporada con tres derrotas (una por Copa Argentina y dos por el Clausura) con lo que no tiene puntos en el torneo. Sumar es una prioridad para los dirigidos por Eduardo Coudet que buscan ponerse en marcha dentro del torneo lo más rápido posible.

El Canalla comenzó el campeonato con derrota ante Belgrano y luego empató ante Racing en sus dos partidos como local. Esos resultados lo obligan a sumar de a tres para ir escalando poco a poco en la tabla mientras tiene en la mira los octavos de final de la Copa Libertadores.

21.30: Lanús - Instituto (Zona A)

En el cierre de la jornada se enfrentarán Lanús e Instituto por la Zona A del campeonato en el estadio Néstor Díaz Pérez. El árbitro será Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli. La transmisión de este partido será responsabilidad de TNT Sports.

El Granate, que comenzó el torneo con victoria ante San Lorenzo por 1-0, entresemana sufrió una dura derrota por 4-0 ante Cienciano que lo dejó afuera de la Copa Sudamericana 2026, título que defendía tras haberlo obtenido en 2025. Entre sus convocados para el partido de este domingo se encuentra el concordiense Walter Bou.

En la Gloria la mira está puesta en repetir lo conseguido entresemana ante Platense, al que derrotó por 2-1 tras un estreno con derrota 1-0 ante Vélez Sarsfield. La Gloria está a cinco puntos de la clasificación a Copa Sudamericana en la tabla anual, lo que sostiene su ilusión. Los ex Patronato Jonás Acevedo y Leonel Mosevich forman parte de la convocatoria del conjunto cordobés.