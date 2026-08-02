La Liga Paranaense informó la suspensión de la actividad del domingo

Por las lluvias del sábado, este domingo no habrá Liga Paranaense de Fútbol.

Por decisión de las autoridades de la Liga Paranaense de Fútbol, la actividad prevista para este domingo fue suspendida de manera oficial. Esto responde a las tormentas que afectaron a la capital entrerriana entre la madrugada y mañana del sábado.

Preservar el estado de los campos de juego y cuidar el físico de los futbolistas es el principal objetivo de esta decisión tomada por las autoridades del fútbol doméstico, que tenía prevista la disputa de varios encuentros correspondientes a la 15ª fecha de la Primera División.

A diferencia del sábado, que solo preveía un partido entre Belgrano y Atlético Paraná, este domingo se tenía programada la disputa de siete encuentros con los que se daría cierre al fixture de la fecha. No podrá ser.

El único encuentro por la 15ª fecha que pudo disputarse este fin de semana se jugó el viernes en el predio La Capillita, donde Patronato cayó como local ante Universitario, uno de los animadores del torneo, por 2-0.

Ahora resta la definición de las autoridades liguistas para saber cuándo se disputarán los partidos postergados por la fecha 15.

El fixture de Primera División quedó de la siguiente manera:

-Viernes 31/7:

Patronato 0-2 Universitario.



-Sábado 1/8 (SUSPENDIDO):

Belgrano - Atlético Paraná.



-Domingo 2/8 (SUSPENDIDO):

Sportivo Urquiza - Club VF.

Palermo - Instituto.

Oro Verde - Ciclón del Sur.

Neuquen - San Benito.

Don Bosco - Camioneros.

Los Toritos - Argentino Juniors.

Peñarol - Formación Independiente.