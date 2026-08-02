Newell’s y Boca protagonizaron un entretenido empate en Rosario

Por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Newell’s Old Boys recibió a Boca Juniors en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. El partido contó con el arbitraje de Andrés Marlos, acompañado en el VAR por Adrián Franklin.

Nota en desarrollo.

Con la igualdad, el Xeneize sumó su primer punto del torneo y entresemana volverá a jugar: será frente a Estudiantes el miércoles 5, desde las 19. La Lepra, por su parte, tiene cuatro unidades y en la próxima fecha visitará a Defensa y Justicia, el domingo 9, desde las 17.45.

-SÍNTESIS-

Newell’s 2-2 Boca Juniors.



Goles:

30’PT: Santiago Ascacíbar (BOC).

5’ST: Matías Cóccaro (NEW).

14’ST: Luca Regiardo (NEW).

36’ST: Alan Velasco (BOC).



Formaciones:

Newell’s: Josué Reinatti; Franco Escobar, Nicolás Goitea, Lautaro Gianetti, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Matías Cóccaro.

DT: Frank Kudelka.



Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.



Cambios:

18’ST: ingresó Milton Giménez por Miguel Merentiel (BOC).

21’ST: ingresó Ignacio Ramírez por Matías Cóccaro (NEW).

30’ST: ingresó Leandro Lozano por Dylan Gorosito (BOC).

30’ST: ingresó Alan Velasco por Sebastián Villa (BOC).

39’ST: ingresó Jerónimo Gómez Mattar por David Sotelo (NEW).

45’ST: ingresó Valentino Acuña por Facundo Guch (NEW).

45’ST: ingresó Blas Benedetto por Thomas Ríos (NEW).

45’ST: ingresó Bruno Cabrera por Franco Escobar (NEW).



Amonestados:

43’PT: Lautaro Gianetti (NEW).

46’PT: Ayrton Costa (BOC).

10’ST: Luca Regiardo (NEW).

23’ST: Leandro Paredes (BOC).

35’ST: Alan Velasco (BOC).



Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.