Tigre derrotó a Racing y cortó una larga racha sin victorias

Este sábado la Liga Profesional cerró su jornada en Avellaneda. El estadio Presidente Perón recibió el duelo entre Racing y Tigre por la tercera fecha del Torneo Clausura. El árbitro del encuentro fue Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por José Carreras.

Tigre dominó el juego desde el arranque mismo del partido. Su primera chance llegó luego de un tiro libre ejecutado por Gonzalo Martínez desde el costado izquierdo del ataque. Luego de un intento de Joaquín Laso despejado por la defensa, el balón le quedó a Ignacio Russo, que sacó un remate cruzado desde la derecha que superó a Facundo Cambeses y dio en el poste derecho de su arco y cruzó sobre la línea.

La presión en ataque del Matador terminó permitiendo la apertura del marcador. Gonzalo Martínez recuperó la pelota luego de presionar a Nazareno Colombo y se metió al área para definir fuerte, alto y al palo de Cambeses. Golazo y 1-0 a los 19 minutos.

El segundo gol llegó poco después, pero antes tuvo su chance Santiago López con un remate cruzado que se fue desviado por el costado izquierdo del arco defendido por Cambeses. Un aviso de lo que se vendría.

Tigre llegó al segundo gol a los 26 con un remate de larga distancia de Martín Garay que sorprendió a Cambeses tras un pique dentro del área chica que provocó que se le fuera por encima y se transformara en el 2-0. Baldazo de agua fría para el local.

Racing buscó el descuento y tuvo una ocasión muy clara con un buen centro para Adrián Martínez que bajó el balón con el pecho para Alejandro Tello. El joven atacante sacó un potente remate que no sorprendió a Felipe Zenobio, quien rechazó hacia la izquierda.

Matko Miljevic tuvo la siguiente ocasión con un remate de larga distancia luego de varios toques al borde del área, pero su disparo se fue muy por encima del travesaño ante la mirada de Zenobio.

Tigre, por su parte, contestó con el tercer tanto. Un excelente desborde de Nahuel Banegas por la izquierda tras la habilitación de López terminó con un centro de Banegas al área chica para la llegada de Ignacio Russo. El exPatronato anotó el 3-0, pero su gol fue anulado porque empujó el balón involuntariamente con la mano.

Ya en la segunda mitad, Tigre generó la primera ocasión de peligro y hubo revancha para Russo. Esta vez el delantero sí pudo festejar tras el centro de Pity Martínez que lo encontró picando en soledad hacia el área chica para cruzar la definición ante Cambeses y meter el 3-0 a los seis minutos.

Racing esbozó una respuesta después de ese gol y le bastó para anotar el descuento con un remate en la puerta del área por parte de Duván Vergara tras un balón largo desde la derecha. El disparo del colombiano entró junto al poste derecho de Zenobio y se transformó en el descuento a los 20 minutos: no hubo tiempo para más.

Fue victoria de Tigre, que se recuperó tras la caída frente a Estudiantes de Río Cuarto en el debut; mientras que la Academia perdió por primera vez en el torneo. En la próxima fecha, el equipo de Juan Vojvoda deberá visitar a Argentinos Juniors; mientras que el Matador, que cortó una racha de 11 partidos sin ganar en el fútbol local, jugará su partido de la segunda fecha entresemana ante Belgrano.

-SÍNTESIS-

Racing 1-3 Tigre.



Goles:

19’PT: Gonzalo Martínez (TIG).

26’PT: Martín Garay (TIG).

6’ST: Ignacio Russo (TIG).

20’ST: Duván Vergara (RAC).



Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Matko Miljevic; Alejandro Tello; Adrián Martínez y Lautaro Díaz.

DT: Juan Vojvoda.



Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Martín Garay, Jalil Elías; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.



Cambios:

ET: ingresó Ezequiel Cannavo por Gastón Martirena (RAC).

ET: ingresó Marco Di Césare por Nazareno Colombo (RAC).

ET: ingresó Ulises Ortegoza por Alejandro Tello (RAC).

13’ST: ingresó Duván Vergara por Matko Miljevic (RAC).

22’ST: ingresó Elías Cabrera por Gonzalo Martínez (TIG).

31’ST: ingresó Elías Torres por Lautaro Díaz (RAC).

37’ST: ingresó Alfio Oviedo por Ignacio Russo (TIG).

37’ST: ingresó Federico Álvarez por Jabes Saralegui (TIG).

41’ST: ingresó Santiago González por Joaquín Laso (TIG).

41’ST: ingresó Gonzalo Requena por Jalil Elías (TIG).



Amonestados:

23’PT: Matías Kranevitter (RAC).

28’PT: Nazareno Colombo (RAC).

42’PT: Valentín Moreno (TIG).

45’ST: Alfio Oviedo (TIG).

45’ST: Ignacio Rodríguez (RAC).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: José Carreras.



Estadio: Presidente Perón.

Video: Liga Profesional.