TN: Canapino aprovechó una falla de Franetovich y ganó en San Juan

Este domingo, en un horario atípico, se desarrolló la carrera correspondiente a la séptima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional. En el autódromo San Juan Villicum, los pilotos que componen la principal categoría regida por la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (Apat) salieron a buscar la victoria.

En la partida el líder era Agustín Canapino, seguido por Ever Franetovich y Jorge Barrio, ganadores de sus respectivas series, organizados desde quien ganó la más rápida a quién fue el más lento en su victoria.

En la partida, Franetovich atacó bien a Canapino y se adueñó del primer lugar, puesto que mantuvo durante varios giros, hasta que un problema en el motor del vehículo lo llevó a abandonar mientras se desarrollaba la séptima vuelta.

La caída de Franetovich benefició a Canapino, que recuperó la cima y ya no la soltó. A bordo de su Chevrolet Cruze, el piloto de Arrecifes concretó una gran competencia que le permitió firmar su cuarta victoria en el torneo, estirando la ventaja en la cima.

El podio lo completaron Jorge Barrio, a un segundo y 128 milésimas, y Leonel Pernía, a cinco segundos y 705 milésimas del ganador. El crespense Joel Gassmann remontó desde atrás y acabó en el 16° lugar.

La próxima fecha del campeonato será el fin de semana del 30 de agosto en el autódromo de Ciudad de Oberá, Misiones.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 7 (en San Juan)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 33’34”584/1000.

2°) Jorge Barrio (Chevrolet): a 1”128/1000.

3°) Leonel Pernía (Honda): a 5”705/1000.

4°) Facundo Ardusso (Toyota): a 6”516/1000.

5°) Lucas Vicino (Toyota): a 9”404/1000.

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16°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 25”216/1000.