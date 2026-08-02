Tobías Martínez se quedó con la victoria en el Turismo Carretera

Este domingo fue el día de la carrera especial del Turismo Carretera. El Desafío de las Estrellas se llevó a cabo en el autódromo San Juan Villicum y contó con un importante acompañamiento del público en las 65 vueltas que se extendió la competencia.

Siendo el único evento que otorgaba puntos en la jornada, los focos estaban puestos por completo en lo que ocurriera a lo largo de su desarrollo. El “poleman” era Sebastián Abella, afortunado en el sorteo y responsable de partir desde la primera posición.

Aunque cedió rápidamente ese lugar, lo peor para Abella fue un trompo ocurrido algunas vueltas después que lo retrasó mucho en la grilla de competencia. Además, con el ingreso constante de los autos a boxes para cumplir con la parada obligatoria, el líder de la carrera cambió constantemente.

Durante el desarrollo de estos pasos por boxes se produjo el incidente que obligó a abandonar a Mauricio Lambiris. Parte del combustible que debían cargarle cayó fuera del receptáculo e inició un incendio que obligó a la intervención de otros integrantes del equipo. Por fortuna no pasó a mayores.

Adelante fue Matías Canapino quien comandó las acciones por un largo período, pero fue por estirar su paso por boxes. Al pasar, terminó retrasándose y quien se benefició en definitiva fue Tobías Martínez, que no soltó el liderazgo.

Martínez obtuvo la victoria, pero está siendo investigado por una maniobra en la que excedió los límites del circuito. Juan Gianini terminó en segundo lugar, pero también está siendo investigado -en su caso, por un toque-. Con todo esto podría beneficiarse Germán Todino, que terminó tercero en la carrera.

Mariano Werner protagonizó una espectacular remontada que lo llevó desde el 44° al 6° lugar, con el que terminó la competencia. Nicolás Bonelli, que había llegado a estar entre las principales posiciones, una situación en pista lo llevó a abandonar la competencia e incluso protagonizó un encontronazo con Augusto Carinelli fuera de la pista.

Ahora la competencia vendrá a Entre Ríos. El fin de semana del 22 y 23 de agosto tendrá lugar la 10ª y última fecha de la fase regular en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos “Ciudad de Paraná”, en la localidad de Sauce Montrull.