“Un toque nos dejó afuera de carrera sin tener nada que ver”, dijo Bonelli

El uruguayense Nicolás Bonelli fue uno de los protagonistas este domingo en el autódromo San Juan Villicum. Inició en el 28° lugar y tras una buena remontada llegó a estar en el cuarto lugar, pero una serie de eventos terminaron por perjudicarlo y acabó abandonando la competencia y protagonizando un cruce que pudo verse en televisión.

Tras la competencia, el uruguayense eligió su perfil de Instagram para expresarse respecto al desarrollo de la competencia. “Hicimos una gran carrera”, comenzó y luego explicó que el ingreso del primer auto de seguridad complicó su plan de carrera.

“No tuvimos una buena parada en boxes, pero el rendimiento del Mustang nos hizo remontar muchas posiciones”, valoró el piloto del Hermanos Álvarez Competición. Para finalizar, lamentó el toque entre Facundo Chapur y Augusto Carinelli que terminó dejándolo fuera de competencia cuando creía estar para más.

“A reparar el auto que sigue teniendo el potencial para pelear bien arriba y pensar en la próxima”, alentó el uruguayense en el final de su mensaje. La próxima competencia será en Paraná, el 23 de agosto, por lo que la revancha se presentará en casa.

“Fue P6 para nosotros”

Mariano Werner también eligió las redes sociales para expresarse y sostuvo que para su punto de vista, el resultado de la carrera en San Juan fue el sexto puesto con el que terminó en pista (una sanción lo dejó en el 19° lugar).

“¡Excelente avance habiendo largado 44! Gran trabajo de todos los chicos del Fadel Racing” sostuvo el piloto paranaense que tendrá revancha corriendo en casa. Correrá sin presión, ya que tiene la victoria necesaria para ser campeón, pero deberá sumar para evitar correr riesgo en la clasificación a la Copa de Oro.