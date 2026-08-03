Básquet: Entre Ríos avanzó a la segunda fase del Argentino Femenino de Infantiles

Entre Ríos avanzó a la segunda fase del Campeonato Argentino Femenino de Infantiles.

El seleccionado de Entre Ríos ganó los tres partidos de la primera fase del Campeonato Argentino Femenino de Infantiles-Región NEA disputado en la localidad de Las Breñas, Chaco. De esta manera, el representativo de la FBER avanzó a la siguiente instancia del certamen nacional.

Con una sólida actuación colectiva, las dirigidas por Fernanda Joannás mostraron carácter, intensidad y un gran juego en equipo en cada una de las presentaciones desarrolladas en el estadio del Club Ambalab.

En el estreno el día sábado, Entre Ríos superó 68 a 44 al anfitrión Chaco, con valiosas labores de Umma Re Etcheverry, con 12 puntos, y Charo Baucero, autora de 11. El elenco Panza Verde impuso el ritmo de juego y después de un primer tiempo favorable (35-21), no pasó sobresaltos para sellar su primer éxito.

En la mañana del domingo, las chicas derrotaron 67-50 a Corrientes, de la mano de una excelente actuación de Jordana Baridón, que completó su planilla personal con 15 puntos.

En el cierre de la primera fase, el elenco FBER volvió a mostrar lo mejor de su repertorio e hizo lo propio frente a Misiones por 83-45, de la mano de Umma Re Etcheverry, otra vez determinante con 23 tantos.

En la segunda fase del Campeonato Argentino, Entre Ríos se medirá con Córdoba, Buenos Aires y el primer seleccionado de la Región NOA (Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca).

La fecha y la sede todavía no se encuentran definidas.