Joaquín Fernández y su nuevo desafío: “Quiero afianzarme en la Liga Nacional”

El paranaense Joaquín Fernández jugará en Argentino de Junín la próxima temporada de la Liga Nacional. Con 23 años recién cumplidos el entrerriano volverá a jugar en la máxima categoría del básquet argentino, luego de destacarse con Colón de Santa Fe en la última Liga Argentina. “Estoy muy contento por la oportunidad que se me presenta. Jugar Liga Nacional es lo que cualquier chico se imagina jugar, y hoy en día tener minutos en esta categoría va a ser muy lindo”, expresó.

Y añadió en declaraciones a Paraná Deportes: “Desde que tengo memoria, desde que tengo la pelota al lado siempre quise ser jugador profesional. Me acuerdo en Estudiantes de ir a entrenar con la categoría de mi hermano porque todavía a mi edad no había. Me metía ahí a jugar con los más grandes. Me acuerdo que de chico le decía a mi mamá y a mi papá, ‘la Liga Nacional es fácil, yo voy a llegar más lejos, voy a llegar a la NBA’. A medida que vas creciendo te das cuenta lo difícil que es llegar a la Liga, el buen nivel que hay en el país. De pibe siempre tuve la cabeza con ser jugador”.

Fernández vuelve a la Liga Nacional tras integrar el plantel de Riachuelo. Fue temporadas atrás siendo jugador Sub 21. En Argentino de Junín será diferente, con otro rol. “Ahora lo tomo un poco diferente a mi anterior paso por la Liga porque ya voy como ficha mayor. La otra vez, hace dos años en Riachuelo, yo era Sub 21. Ahora al ser mayor tengo otras responsabilidades y otro rol dentro del equipo. Más que nada quiero afianzarme en la Liga Nacional. Entiendo que terminar la temporada y decir que no me guardé nada y que me vean afianzado con seguridad, que la puedo jugar y que puedo desarrollarme bien, es mi objetivo”.

En otro tramo, y consultado por sus referentes en la posición de base o un espejo para mirar, el ex CAE eligió: “Campazzo (Facundo) me gusta mucho por su intensidad y Laprovittola (Nicolás) es el otro. Los dos tienen un juego diferente y esa mezcla lo he visto siempre de chico, me ha gustado mucho”.

En el final, Fernández habló de su futuro y de su deseo de seguir su carrera en el exterior, aunque sabe que nada es sencillo. “En dos o tres años, mi idea es seguir subiendo de a poco. Hoy no pienso tanto tan lejos, pero no lo descarto tampoco. Si se llega a dar que estos años me va bien y puede ser una posibilidad, me encantaría”.