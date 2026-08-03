La provincia impulsa una nueva herramienta para fortalecer a los clubes deportivos

La Secretaría de Deportes, en articulación con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), presentó el programa Ganá con Tu Club, una nueva herramienta de financiamiento destinada a fortalecer a los clubes e instituciones deportivas de toda la provincia.

La iniciativa, inspirada en la experiencia desarrollada por la Lotería de Córdoba, fue lanzada en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná con la participación de autoridades provinciales, dirigentes deportivos y representantes del organismo cordobés.

A través del programa, las instituciones podrán obtener recursos genuinos para sostener y potenciar su desarrollo mediante la comercialización de una rifa solidaria. El 60% del valor de cada rifa será transferido de manera directa e inmediata al club elegido por el comprador, mientras que los premios serán aportados por la Lotería de Córdoba, consolidando una herramienta transparente, solidaria y de alcance provincial.

Expresiones tras el encuentro

Durante la presentación, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que el desafío es que la propuesta llegue a todas las localidades de Entre Ríos. “Nuestro objetivo es que todos los clubes, asociaciones e instituciones deportivas conozcan esta oportunidad y puedan acceder a un beneficio pensado para acompañar su crecimiento. Queremos facilitarles el trabajo y seguir fortaleciendo a quienes cumplen un rol fundamental en cada comunidad”, expresó.

Por su parte, el presidente del Iafas, Carlos Moyano, celebró la puesta en marcha del programa en la provincia y convocó a las instituciones deportivas a sumarse. “Estamos muy felices de lanzar esta herramienta para beneficio de los clubes entrerrianos. Esperamos que entidades de todas las localidades se adhieran y que cada comunidad adopte Ganá con Tu Club como una herramienta para seguir creciendo”, afirmó.

A su turno, el presidente de la Lotería de Córdoba, David Urreta, resaltó los resultados alcanzados por el programa en esa provincia y valoró su implementación en Entre Ríos. “Cada persona podrá elegir el club al que quiere ayudar y el 60% del valor de la rifa llegará de manera inmediata a esa institución. Desde las loterías aportamos premios atractivos, mientras que los clubes pueden concentrarse en generar recursos para su desarrollo", señaló.

En el marco de la jornada también fueron presentadas las plataformas tecnológicas NOVA+ y LUCA, que acompañarán la implementación del programa en Entre Ríos. Además, la Secretaría de Deportes, el Iafas y la Lotería de Córdoba firmaron un convenio de cooperación que consolida esta alianza estratégica para ampliar las oportunidades de desarrollo de las instituciones deportivas entrerrianas.

La puesta en marcha de Ganá con Tu Club se suma a las políticas que impulsa el Gobierno de Entre Ríos para fortalecer a las instituciones deportivas como espacios de formación, inclusión y desarrollo comunitario.

Los clubes interesados ya pueden iniciar el proceso de adhesión a través de la plataforma oficial del programa, donde encontrarán el formulario de inscripción y la documentación requerida.