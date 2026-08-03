“No es normal en la historia de River el presente que vive”, dijo Flotta

En su columna semanal en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Rubén Bicho Flotta analizó lo que fue el fin de semana futbolero en el marco del Torneo Clausura de Primera División.

En el inicio habló del flojo presente de River: “No es normal en la historia del club, me hizo acordar cuando le ganamos con Belgrano en 2011 y se fue a la B. Además, es rarísimo porque se separaron 14 jugadores que entrenan separados y se cambian en un conteiner”.

Y agregó; “Hay un jugador como Galarza que se destacó en el Mundial jugando para Paraguay y está separado. Con Salas gastaron 10 millones de dólares y es insólito lo que están haciendo con él”.

En otro tramo, el DT expresó que “me parece que hay algunos dirigentes que tienen que bajar un poco los humos. De este presente, los directivos tienen la culpa, pero Coudet se tiene que hacer cargo, fue jugador y se tiene que poner firme”.

A lo que anexó: “River gastó 100 millones de dólares y no tiene para armar un banco de suplentes. Es insólito. Después los jugadores tienen rachas, pero todo cambia”.

Enseguida habló de la vereda de enfrente, Boca: “Protagonizó con Newell’s un gran partido. Boca es un equipo ofensivo, pero no está equilibrado en el medio y queda Paredes solo para tanto campo. Creo que jugó un buen primer tiempo, pero en el segundo se durmió.

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