Torneo Clausura: Vélez e Independiente se llevan las miradas del lunes

Vélez e Independiente se enfrentarán desde las 19, en el Estadio José Amalfitani por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Tanto el Fortín como el Rojo se impusieron en sus dos primeros partidos y van por su tercera victoria consecutiva.

El conjunto de Liniers comenzó el campeonato ganando 1-0 ante Instituto como local con un gol de Manuel Lanzini y luego se impuso por 3-1 frente a Talleres en Córdoba en un encuentro que comenzó perdiendo, pero lo dio vuelta gracias a los tantos de Rodrigo Aliendro, Thiago Silvero y Diego Valdés.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto quieren sumar otros tres puntos para afianzarse como punteros de la Zona A, pero también para no perderle pisada a Independiente Rivadavia, que marcha líder de la tabla anual con 38 unidades, cuatro menos que Vélez.

Por su parte, el Rojo arrancó con un gran triunfo 2-0 ante Estudiantes en La Plata por los goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. El jueves pasado, Independiente recibió a Newell’s y con otro tanto de Montiel ganó 1-0, y se acomodó en zona de clasificación a copas internacionales.

FORMACIONES

VÉLEZ

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy, Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

INDEPENDIENTE

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Lucas Cavallero. Cancha: Vélez. Hora: 19 (ESPN Premium).